Denuncian malos tratos por parte de maestra de primaria

Ciudad Juárez— Padres de familia, maestros y directivos de la escuela primaria 'México Lealtad' ubicada en la colonia El Granjero, protestaron esta mañana en contra de una maestra de la institución.



No quieren a la maestra Guadalupe Méndez Abascal porque supuestamente comete actos en contra de la formación de los alumnos de cuarto grado 'B' a quienes deja abandonados en el salón y se ausenta sin permiso.



Supuestamente brinda malos tratos a los alumnos, no cumple con los programas y planes educativos y falta a clases seguido, se quejaron dos madres de familia.



La directora del plantel, Laura Ivette Cabrera Sánchez, señaló que ya le han levantado actas administrativas a la maestra Méndez Abascal pero las autoridades educativas no han tomado cartas en el asunto.