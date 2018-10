Detienen a hombre por presuntamente abusar de niña de 4 años

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal arrestaron a un hombre de 38 años que fue acusado del delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de cuatro años de edad, a quien golpeó para que no dijera nada a sus padres.



El reporte señala que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el Fraccionamiento Portal del Roble, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde reportaron un caso de abuso sexual en el cruce de las calles Portal del Coco y Portal del Kiwi.



Señala que al arribar al lugar del se entrevistaron con la madre de la víctima, la cual manifestó que los vecinos le habían pedido permiso para llevar a su hija a la iglesia, a lo que ella accedió.



Sin embargo, cuando regresaron a entregarle a la menor de 4 años, notó que se encontraba muy seria y al preguntarle qué le sucedía después de varios minutos terminó por decirle que el señor Carlos le había tocado sus partes íntimas cuando se encontraban esperando en la camioneta a la esposa de este en el exterior del templo, además de echarle una cosa pegajosa en su parte íntima y su boca.



Así mismo, le dijo que dicho sujeto le había pegado en el rostro para que no les dijera nada a sus papás.



Los oficiales realizaron la detención del hombre señalado, mismo que fue identificado como Carlos Armando C. L. de 38 años.



El ahora detenido fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.