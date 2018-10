Implora le regresen a su hijo policía 'levantado'

A través de publicaciones en redes sociales, la madre del oficial municipal de Cuauhtémoc, Jesús Andrade Chagoya, imploró que regresen a su hijo, quien fue levantado la semana pasada luego de concluir su turno como policía.Norma Chagoya ha publicado decenas de veces sus mensajes a los captores de su hijo para que lo liberen, mientras que pide a las personas que compartan la publicación y agradece el apoyo que le han dado desde la sociedad.Su mensaje más reciente es el siguiente:"Esa personas que se llevaron a mi hijo devuélvamelo con bien se los pido que no tienen madre e hijos saben que tan grande es el dolor que tengo de no [email protected] de él le pido a mi Dios que se apiade de ustedes y los perdonó pero que entreguen a mi hijo Jesus Andrade. Que les hizo mi hijo que les dio tanto coraje.el es un chico bueno no se metía con nadie el tiene un carácter maravillo que te hacer reír un sentimental y amoroso como es el detallista el mejor papá del mundo que su hija y esposa eran para él lo primero nos le faltara nada a ellas sus princesas como les dice el de su casa a su trabajo y su rutina era esa.de cuidar a su pequeñita para estar más tiempo con ella, juega todo el tiempo con ella. Ya son varios días a todos les agradezco que lo compartan y su bellos comentarios que hace a hacia mi hijo y los malos comentarios que hacen no se preocupen son flores y piropos para mi, Dios los bendiga"