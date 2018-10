Presunto atacante de cuartel no fue turnado a la Fiscalía: CES

Ciudad Juárez.- El único detenido la noche del pasado viernes tras el ataque a las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en el eje vial Juan Gabriel, no fue turnado a la Fiscalía, informó Jorge Nava López, fiscal Zona Norte.



En un comunicado oficial del gobierno del Estado con fecha del pasado sábado 20 de octubre, el vocero de la CES, Óscar Márquez, anunció que: “mediante un operativo conjunto con los policías municipales, se detuvo a uno de los responsables (sic) y continúan en busca del resto de los agresores…”.



Sin embargo el fiscal, Jorge Nava, dijo esta mañana que el detenido no fue consignado a la Fiscalía para investigar la presunta responsabilidad que tuviera en este incidente, donde dos agentes preventivos estatales que se encontraban en la caseta de vigilancia de las instalaciones de la CES resultaron lesionados.



El Diario trató de aclarar esta mañana con Óscar Márquez, vocero de la corporación ofendida por este evento, dónde quedó el detenido y por qué no fue turnado a la Fiscalía como corresponde, pero con evasivas solo comentó vía WhatsApp que “era un presunto responsable”, sin ofrecer más detalles al respecto.