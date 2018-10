Sicarios entran y salen del Cereso

Apenas el pasado 16 de octubre, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de esta ciudad llamó a cuentas al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González Villalobos, a quien le exigió una explicación sobre la facilidad con la que delincuentes reincidentes quedan en libertad a través de la “puerta giratoria”.



Varios casos documentos por El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua en este año muestran el tamaño de este problema. Existen personas hasta con 12 ingresos a los separos de la Policía Municipal, por diversos delitos como robo o posesión de narcóticos y armas, y a pesar de ello, no cuentan con antecedentes penales.



Se le conoce “puerta giratoria”, al modelo que ofrece beneficios a los supuestos delincuentes para enfrentar procesos en libertad, ya sea por ser primodelincuentes (primera vez que son asegurados), se apeguen a la justicia restaurativa, o bien realizar trabajo comunitario.



La historia de Jorge Antonio Soto Padilla, alias ‘El Iczo’, de 26 años, un pandillero de la organización delictiva ‘Los Mexicles’ que había sido detenido hace menos de un mes en poder de dos armas largas, cartuchos y droga, asesinado en el ataque de ayer por la noche en un puesto de tacos de la colonia Riberas del Bravo, donde murieron tres personas y dos personas más quedaron heridas, es un ejemplo de este fenómeno de la “puerta giratoria”.



“¿Por qué estaba libre?”, se preguntan algunos usuarios de las redes sociales.



“Ir a ejecutar no es motivo de cárcel, por lo que veo siempre agarran a sicarios y a la semana ya andan otra vez en la calle”, agregó Arturo Delgado.



Sobre este tema, el pasado 17 de octubre el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava, dijo que son necesarias y urgentes las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales; no es la falta de capacitación lo que hace complejo para la Fiscalía pedir a los jueces la prisión preventiva para quienes cometen delitos de alto impacto.



Algunos especialistas han considerado que deben reformarse artículos para que el delito de narcomenudeo y portación de armas de fuego, traiga implícita la prisión preventiva para quienes los cometan.



“Dura más en la cárcel un borrachito”, fue otro de los comentarios.



Uno de los casos más mediáticos de este año ocurrió el pasado 24 de enero cuando fueron liberados siete integrantes de una banda delincuencial detenidos tras un enfrentamiento con agentes federales y estatales en la autopista Cuauhtémoc-Namiquipa.



El pasado 24 de enero los elementos policiacos repelieron la agresión de un grupo de hombres que dispararon contra las unidades en las que patrullaban. Uno de los civiles fue abatido, mientras los otros fueron capturados.



Aunque no tiene que ver con la “puerta giratoria”, sí con la falta de capacidad del Ministerio Público para demostrar la vinculación entre la detención de los supuestos sicarios y el enfrentamiento que sostuvieron con fuerzas federales y por ello el juez decidió ponerlos en libertad, ante la falta de elementos.