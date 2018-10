Sigue sin entrar en vigor la ley 'antipopotes'

Ciudad Juárez— La reforma para prohibir el uso de popotes de plástico en Chihuahua se encuentra congelada debido a que no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso de Estado el pasado 30 de agosto.







El decreto enviado por el Congreso sobre la reforma a la Ley de Prevención y la Gestión Integral de los Residuos obligaría a los negocios a “poner a disposición del consumidor final únicamente popotes elaborados con materiales reutilizables o biodegradables; quedando prohibida la disposición de popotes plásticos”.







Consultado sobre la tardanza en la publicación, el exdiputado Hever Quezada, impulsor de la reforma, dijo que no hay interés por dotar de vigencia al ordenamiento.







“Todos podemos poner de nuestra parte para detener el deterioro ambiental. Existe una campaña global antipopotes que inició en Estados Unidos y cada vez toma más fuerza en México; progresivamente se unen más personas y empresas buscando eliminar el consumo de forma colectiva”, dijo en la sesión de agosto el entonces diputado Quezada Flores.







De acuerdo con Hever Quezada Flores, a los empresarios no les afectaría el precio de los popotes de material biodegradables porque ya están al mismo precio que los de plástico.







Algunos negocios de la zona Pronaf, que se dedican al ramo restaurantero tienen a la vista las cajas con popotes para los clientes.







Alfredo Barraza, empleado de un establecimiento que vende tortas, comentó que mucha gente ya no les pide.







Barraza dijo que se debe a que en la actualidad las personas ya tienen el conocimiento sobre la nueva Reforma por eso que prefieren ya no utilizarlo.







Comentó que prohibir el uso de este tipo de material es muy bueno para el medio ambiente y que estaría dispuesto a cambiar a un material reutilizable.







Agregó que de la cantidad de popotes que se utilizaba antes, el uso a descendido en un 50 por ciento, por lo que cree que las personas ya son más conscientes de cuidar el planeta.







Por su parte el empleado de un establecimiento de la zona Pronaf dijo que en el negocio tiene acumuladas las cajas de popotes porque los clientes ya no las piden. Comentó que él desconocía la reforma sobre la prohibición.







Un trabajador de una paletería de ese mismo sector dijo que si las personas piden el popote se los proporciona.







El empleado añadió que no tenía conocimiento sobre la reforma, pero que si la ley trae un beneficio al medio ambiente le parece que es una buena medida.