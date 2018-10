Aumentan homicidios en Chihuahua un 24 por ciento

Chihuahua, Chih.- Los homicidios dolosos registrados en el estado de Chihuahua desde enero a septiembre pasados tuvieron un incremento de 23.8 por ciento respecto a 2017, durante el mismo periodo, reportó la asociación civil Semáforo Delictivo.



La cifra de homicidios dolosos acumulados, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) utilizados por la asociación, ascienden hasta los 1 mil 427 casos, frente a los 1 mil 152 del año anterior.



Ciudad Juárez fue el más violento este último mes. De los municipios dieciséis municipios evaluados por Semáforo Delictivo, la urbe fronteriza alcanzó un registro de 75 homicidios dolosos, mientras que la ciudad de Chihuahua llegó a los 24 asesinatos.



Pero las cifras comparadas de enero a septiembre indican que los homicidios dolosos en Ciudad Juárez aumentaron un 77.5 por ciento, pasando de 446 en 2017 a 792 asesinatos en el año en curso. Tan sólo en agosto hubieron 146 delitos de este tipo.



La capital del estado, por otra parte, presentó una reducción de incidencia del 22 por ciento, pasando de 285 homicidios dolosos en 2017 a los 222 casos de 2018, durante los meses de enero a septiembre.



Sin embargo la tasa de asesinatos más grande dentro de los municipios evaluados por Semáforo Delictivo fue Guerrero, el cual presentó una tasa de 10.1 víctimas del delito por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes. El ayuntamiento serrano ha registrado 23 casos en lo que va del año.



Santiago Roel, director de la asociación, informó en conferencia de prensa que este 2018, las ejecuciones representan el 79.3 por ciento del total de los homicidios dolosos en todo México.



Roel declaró que estas cifras no se derivan de rencillas personales, de celos o de alcohol, sino por el mercado de las drogas.



"Ninguna estrategia de seguridad va funcionar si no empezamos a tomar el control de las drogas. No podemos pretender el fortalecimiento de paz si por otra parte insistimos en mantener un negocio violento e informal que le hace la guerra al Estado de Derecho", manifestó el director, según medios locales de la Ciudad de México.



Chihuahua se posicionó en el sexto lugar nacional de las entidades con mayores casos registrados de homicidios dolosos. El estado grande fue superado por el Estado de México, con 1 mil 679 casos; Guerrero, con 1 mil 693; Guanajuato, con 1 mil 934, y Baja California, con 2 mil 52 asesinatos registrados desde enero hasta septiembre de 2018.



Los números de feminicidios en Chihuahua también son graves. Los casos abiertos por este delito, en este año, han sumado 41 carpetas de investigación. Los datos de 2017 por este tipo de incidencia no están disponibles debido a que la vieja metodología del SNSP no clasificaba el feminicidio como un delito ajeno al de homicidio doloso.



Sin embargo, dicha cifra este año convirtió a Chihuahua en una de las entidades más peligrosas para ser mujer, en cuyo ránking se posicionó en el quinto lugar nacional, superado por Guerrero, con 43 casos; Veracruz, con 51; Nuevo León, con 58, y el Estado de México, con 70 casos.



Por otro lado los registros del delito por narcomenudeo en el estado de Chihuahua se redujeron un 6 por ciento, pasando de los 6 mil 344 en 2017 a 5 mil 955 en 2018, durante el periodo arriba mencionado. Sin embargo, la evaluación de semaforización que la organización otorgó al estado grande sigue estando en alerta roja.



Además de los delitos por homicidio, feminicidio y narcomenudeo, el número de incidencias clasificadas en alerta roja son las de robo a vehículo, casa y negocio, lesiones, violaciones, y violencia familiar..



Los únicos delitos catalogados en la zona verde, con bajo número de incidencias registradas, son los de secuestro y extorsión, de los cuales se han registrado diez y ocho casos, respectivamente, en lo que va del año.