Azota hambruna a la Sierra

Chihuahua— Alrededor de quince municipios de la entidad, principalmente en la zona serrana, se encuentran en emergencia alimentaria, por las bajas cosechas que hubo en la temporada y por la pérdida del poder adquisitivo de familias que trabajan en campos agrícolas, según denunció el diputado federal Eraclio Rodríguez, quien denunció que el Gobierno del Estado está ausente de la problemática.



“Lamentablemente en Gobierno no hay ni con quién hablar y no se mueve ni una hoja de los árboles sin la anuencia del gobernador”, acusó el legislador quien dijo que buscará crear un frente con dependencias federales para atender la problemática.



Dentro de esta situación se encuentran Chínipas, Urique, Moris, Guazapares, Ocampo, Maguarichi, Temósachi, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Morelos, Bocoyna, Carichí, Uruachi, Cusihuiriachi y Batopilas, en los que los pobladores carecen de alimentos por la baja producción y sobre todo por no tener la forma de adquirirlos.



El legislador explicó que se viene de una temporada de lluvias que no estuvo cómo se esperaba y esto provocó que no existiera la cosecha suficiente y en algunas zonas ni siquiera para el autoconsumo, situación que se agravó, pues muchos de los indígenas que viven en estas localidades se van a trabajar a la pizca.



En una temporada laboran en la zona agrícola de Delicias para la pizca de cebolla, chile y otros productos y este año estuvo escasa al igual que en Cuauhtémoc con la manzana, en donde el trabajo únicamente duró poco más de dos semanas, lo cual fue insuficiente para obtener un ingreso adecuado; también debido a las afectaciones que se presentaron en Sinaloa, en donde los cultivos de tomate se perdieron, los indígenas no pudieron ir a laborar y se perdió una fuente de ingreso.



Debido a esto, una cantidad considerable de comunidades de estos 15 municipios se encuentran en emergencia alimenticia, pues los pobladores no cuentan con dinero para comprar alimentos, mientras que hay productores de maíz y frijol que no pudieron comercializar sus cosechas y es aquí donde se ha solicitado el apoyo del Gobierno sin que se tenga respuesta.



“Yako” Rodríguez dijo que tienen más de un mes solicitando al estado que intervenga, por medio de la compra de esas cosechas y las entregue a las familias más necesitadas de los municipios antes mencionados, sin embargo, no han tenido respuesta.



“En Gobierno no hay con quien hablar, Pety Guerrero no atiende los problemas y nadie actúa sí el gobernador no lo ordena”, denunció el diputado federal.



Por tal motivo, expresó que buscará a nivel federal establecer un frente con dependencias como Sedesol, Sedatu, Sagarpa y otras que puedan sumarse para atender la problemática, esto con el apoyo de los diputados federales, ya que indicó que desafortundamente Chihuahua no es el único estado que presente esta situación.



, la cual también se vive en zonas de Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, entre otros.



Aunado a la emergencia alimentaria en los municipios serranos, se encuentra la deficiente infraestructura carretera y de comunicaciones, pues hay caminos rurales intransitables y son la única vía de comunicación de algunas comunidades, sin que las autoridades atiendan esta situación.