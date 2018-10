Insta Congreso a prepararse ante llegada de caravana

Ciudad Juárez.- El Congreso del Estado exhortó al Gobierno estatal y ayuntamientos fronterizos a aplicar acciones para atender a la caravana migrante en caso de que se dé su paso por la entidad.



El diputado por Morena, Francisco Chávez Herrera, instó a las autoridades locales a preparar acciones para atender las necesidades básicas de las familias que integran la caravana de migrantes en caso de que lleguen a la zona en las próximas semanas.



"Debemos preparar la atención necesaria, no sólo para que su paso al norte sea exitoso, sino que también vean la posibilidad de que permanezcan en nuestro territorio en busca de un empleo digno y que sus hijos estudien y sean personas de bien", dijo.



El legislador exhortó, en sesión ordinaria en el Congreso del Estado, al Gobierno del Estado y los Ayuntamientos fronterizos, principalmente el de Juárez, para que preparen una serie de acciones y atenciones que arropen a la caravana "sobre todo porque ha comenzado la temporada invernal y son crudos los inviernos".



La caravana de migrantes salió de San Pedro Sula, Honduras el 13 de octubre y se conforma por alrededor de cinco mil personas y se espera que gradualmente esta cifra se incremente en los próximos días.



Aunque Chávez Herrera no explicó qué clase de atenciones y acciones llevar a cabo en los puntos donde avance la caravana, urgió a "estar atentos a que las circunstancias no desborden en una crisis social".