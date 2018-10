Niega CES paro de labores en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Óscar Márquez, vocero de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), refirió que no hubo paro de labores de los agentes de dicha corporación esta mañana.



“Hoy los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad laboraron, están laborando de hecho de manera cotidiana, de manera normal, no hay paro de labores”, refirió el funcionario.



Asimismo, mencionó que Óscar Aparicio, comisionado estatal del CES, y Álvaro Serrano, director operativo del CES, se encuentran en una reunión en las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad.



“Están encabezando los operativos. No son nuevos, se fortalecen nada más”, agregó.



Este día se confirmó una tardanza en salir a patrullar por parte de los elementos de la CES en Ciudad Juárez, luego de que hay inconformidad de los agentes contra sus mandos al ser atacados en el presente mes en seis ocasiones, incluso en sus mismas instalaciones.



Una parte de los agentes, según se observó, salió a patrullar hasta las 10:40 horas de hoy, a pesar de que tomaron lista a las 8:30 de la mañana en el cambio de turno. Aunque se conoce que existe incertidumbre e inconformidad en filas, los agentes han preferido mantenerse anónimos para manifestarse por temor a represalias.