Ocultan identidad de agentes torturadores

Ciudad Juárez— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) no identificó ante la Fiscalía a los agentes municipales que aparecen en un video asfixiando a un detenido con una bolsa de plástico, aseguró el fiscal Zona Norte, Jorge Nava López.



Agregó que existe colaboración del municipio para que el presunto acto de tortura sea sancionado conforme a las leyes, pero los nombres o identidades de quienes participan en el incidente no fueron proporcionados ante la autoridad ministerial.



Dijo que ya se tiene identificada a la persona que se observa en el video siendo torturado, aunque se reservó el nombre por tratarse de una investigación en curso.



El Diario conoció quién es la victima de ese incidente de forma extraoficial. Se trata de Reinaldo Díaz Díaz, detenido por agentes municipales el pasado 4 de julio en la colonia Francisco I. Madero con 100 dosis de cristal, según un comunicado de la Policía Municipal de esa fecha.



Jorge Nava informó que con base en la identificación del hombre detenido con otras tres personas más, es que se solicitó ayer mismo el parte informativo de los agentes que intervinieron en esa detención.



El video fue hecho público por El Diario la tarde del miércoles 17 de octubre. El material llegó de manera anónima a la redacción, donde se identificó a uno de los policías torturadores como el comandante (Alberto) Armengol, quien le instala al detenido una bolsa de plástico transparente cubriendo cabeza y rostro para que no pueda respirar y confiese “donde hay armas”.



El fiscal Nava dijo que hasta ayer no se conocía quienes son los agentes del video, pues oficialmente la SSPM no les ha informado. Tampoco se definía quién estuvo filmando los hechos de tortura, que estaría implicado de igual forma en ese delito, se informó.



Asuntos Internos del municipio también había solicitado por oficio los nombres de los agentes implicados a la SSPM, pero hasta ayer no se conocían, se dio a conocer.



El único mando que se aprecia claramente torturando al detenido se encuentra incapacitado, según informó el pasado sábado el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez, quien dijo que las bajas, suspensiones laborales o consignaciones que se den al respecto se harán con base en las investigaciones internas y oficiales de la Fiscalía.