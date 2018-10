Temen que posible llegada de Caravana de Migrantes incremente la inseguridad

Ciudad Juárez.- La mayoría de los usuarios de las redes sociales que se han expresado en torno a la posible llegada de la Caravana de Migrantes, teme que aumente la inseguridad en Ciudad Juárez.



Este martes, tanto el gobernador del estado, Javier Corral Jurado como el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, informaron que ante la eventual llegada de centroamericanos se les apoyaría con hospedaje y alimentación.



“Que vayan viendo qué van a hacer si Trump cierra los puentes y se paraliza el comercio y la maquila”, escribió José Romero en el muro de Facebook de El Diario de Juárez.



Hasta este día se han contabilizado poco más de 4 mil hondureños que se encuentran en el sur del país.



Otros ciudadanos señalaron que con los migrantes podría aumentar los índices de inseguridad y violencia.



“Nuevos refuerzos para el crimen organizado”, agregó Isidoro Hernández.



Otros usuarios de redes cuestionaron porqué en México no se ayuda a la gente de bajo recursos pero sí son de otros países sí.



“No estoy de acuerdo, que sigan su camino hasta Nogales o por aquella frontera porque aquí no hay infraestructura de nada, no hay recursos para ayudar a tanta gente, los que van a aprovechar son los sicarios para agarrar a gente y hacer más desastres”, aseguró Mary Delgado.



Otro grupo pidió a las autoridades poner atención en la seguridad y detenr la ola de ataques contra policías de los dos niveles de gobierno.