Video: Responde pandilla del narco a sus rivales

Ciudad Juárez.- La guerra entre las pandillas del crimen organizado en Ciudad Juárez continúa en las redes sociales.



Un nuevo video publicado en algunos grupos de Facebook, en el que se aprecian 8 hombres encapuchados mientras encañonan a un hombre al que llaman ‘princesa’ de la pandilla Artistas Asesinos.



La persona llora mientras contesta al comando algunas preguntas.



Se trata de un video subido a las redes por los ‘Mexicles’.



La grabación de 16 segundos fue acompañada por un ‘comunicado’.



“Dirigido hacia esas princesas que se hacen llamar “Las Artistas Asesinas” que volteen a su alrededor y se den cuenta que ya no son nada… Déjense de mamadas de andar publicando cosas en Facebook¨, indica el mensaje.



Luego agrega que su intención no es asustar a la ciudadanía.



“Déjense de mamadas de andar publicando cosas en Facebook. Nosotros, el grupo delictivo LOS MEXICLES, es la primera y ultima (sic) vez que verá la ciudadanía que hacemos este tipo de comunicados, porque nosotros somos gente seria y de trabajó... Déjense de mamadas de andar publicando vídeos mamones, asustando y amedrentando a la ciudadanía juarense, la guerra es entre nosotros princesas, no metan a inocentes ni asusten a nuestra ciudad, déjense de chismes”.



La guerra entre las pandillas del narcotráfico en redes sociales se ha intensificado en las últimas semanas.



Algunas grabaciones se han realizado en la ciudad de Chihuahua, municipios de la Sierra Tarahumara, Anáhuac y Ciudad Juárez. Los videos han sido compartidos aparentemente por integrantes los cárteles de Sinaloa y de Ciudad Juárez.



“Dejense de asaltar estéticas, mejor abranse las pocas que quedan o callense (sic) el hocico". También, aclarando que nosotros no andamos con el 300 nosotros somos LOS MEXICLES. Y , después de esto no nos verán enredados en redes sociales ni chismes, si esto lo hisimos (sic) es para callarles el hocico a esas dobladas que se hacen llamar Las Artistas AsesinAs, que se dejen de niñerías (sic) tribunaleras y no asusten a la ciudadanía, la guerra es entre nosotros y no anden amedrentando a los juarenses con sus videitos mamones... pinchis tribunaleras", concluye en mensaje de este grupo.