Suman 14 muertos por Michael

Florida- El total de muertos en el sureste de Estados Unidos que dejó el paso del huracán Michael ascendió a 14 el viernes, luego de que los equipos de búsqueda y rescate hallaron por lo menos un cadáver en Mexico Beach, la villa que fue golpeada directamente por el meteoro.







El jefe de bomberos de Miami Joseph Zahralban, líder de una cuadrilla de búsqueda y rescate que llegó a la comunidad de Florida, declaró: "Tenemos un deceso confirmado y estamos trabajando para determinar si hay otros".







Zahralban hizo la declaración mientras su equipo _que incluye un perro_ recorría Mexico Beach, una villa de alrededor de 1.000 habitantes que fue casi borrada del mapa cuando Michael tocó tierra el miércoles con devastadores vientos de 249 km/h (155 mph).







Manzanas enteras de casas quedaron destruidas, reducidas a escombros por el huracán más poderoso que ha tocado a Estados Unidos continental en casi 50 años.







Conforme se revelaban los daños catastróficos en la franja noroeste de Florida 48 horas después del paso del huracán, había pocas dudas de que el saldo de víctimas crecerá. Pero no resulta claro qué tanto. Las autoridades desecharon planes para instalar una morgue temporal, lo que indica que no prevén pérdidas masivas de vidas.







Las autoridades estatales dijeron que, de acuerdo con información disponible, 285 personas en Mexico Beach desacataron las órdenes de evacuación y se quedaron. Algunas de ellas lograron sobrevivir a la tormenta. No se sabe cuántas de ellas podrían haber salido a última hora.







Funcionarios de emergencias dijeron que han recibido miles de llamadas para preguntar sobre personas perdidas. Pero dado que grandes porciones de la región de Florida conocida como Panhandle no tienen servicio de telefonía celular, es posible que algunos de los reportados como desaparecidos estén sanos y salvos, y simplemente no hayan podido ponerse en contacto con amigos o familiares.







Los funcionarios dijeron que habían completado una "búsqueda rápida" de la zona afectada y que comenzaron inspecciones más meticulosas de los miles de inmuebles arruinados. Dijeron que casi 200 personas habían sido rescatadas.







En tanto, a lo largo y ancho de la región, las autoridades instalaron centros de distribución para entregar agua y alimentos a las víctimas. Algunas provisiones fueron traídas por tierra, mientras que otras tuvieron que ser transportadas por helicóptero debido a los escombros que aún bloquean los caminos.







Los residentes comenzaron a enfrentar la destrucción y la incertidumbre sobre el futuro.







"No reconozco nada. Todo se perdió", dijo Tiffany Marie Plushnik, de 25 años, quien desalojó la zona y al regresar encontró que su casa en Sandy Creek está demasiado dañada para ser habitable.







Cuando regresó al hotel donde se refugió de la tormenta, descubrió que ya no puede quedarse ahí tampoco debido al moho. "Tendremos que empezar de cero, todos nosotros", dijo.







El presidente Donald Trump anunció planes para visitar Florida y Georgia la próxima semana, pero no especificó qué día.







"Estamos con ustedes", tuiteó.