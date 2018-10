Amenaza Trump a Arabia Saudita por desaparición de periodista

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy de que habrá un "severo castigo" si se demuestra que Arabia Saudita está detrás de la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi.





Riad da tumbos

En esa entrevista, el mandatario estadunidense considera que Arabia Saudita podría ser responsable de la desaparición de Khashoggi, columnista del diario estadunidense The Washington Post.Trump dijo a la cadena CBS que su yerno, Jared Kushner, conversó esta semana sobre el asunto con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, quien negó cualquier responsabilidad.El presidente, muy crítico con la prensa de Estados Unidos, consideró que el asunto es especialmente grave porque se trata de un periodista.Khashoggi fue visto por última vez con vida el pasado día 2, cuando entró al consulado saudí en Estambul para recoger unos documentos que necesitaba para poder casarse con su novia turca, que se quedó esperando fuera del edificio.El periodista, antes cercano a la monarquía saudí, se distanció de ella el verano pasado, cuando el actual príncipe heredero, Mohamed bin Salman, ascendió a posiciones de poder.Según The Washington Post, el Gobierno turco habría informado a las autoridades de Estados Unidos de que disponía de grabaciones de video y audio que demostrarían que el periodista fue asesinado en el consulado.En las grabaciones se muestra que el disidente fue detenido en el consulado por un equipo de seguridad, que después le mató y desmembró su cuerpo, según el diario, que cita como fuentes a funcionarios turcos y estadunidenses.El Gobierno saudí negó hoy haber dado la orden de matar al periodista en el consulado de su país en Estambul, después de que circularan numerosas alegaciones sobre su posible asesinato, lo que ha suscitado una ola de indignación mundial.Riad pretende zanjar así las acusaciones de haber enviado a Estambul un equipo, como varios medios afirman, para acabar con la vida de Khashoggi, columnista del diario estadounidense The Washington Post.El príncipe saudí destacó que "el interés del reino" es principalmente "aclarar toda la verdad sobre la desaparición del ciudadano Jamal Khashoggi", según la agencia, que difundió el comunicado en árabe e inglés.El ministro también alabó la cooperación con Turquía para investigar lo sucedido "a través de la Comisión de Investigación Conjunta y otros canales oficiales, destacando la importancia del papel de los medios de comunicación en la transferencia de hechos y que no afecte a la investigación y los procedimientos judiciales".Una delegación saudí llegó ayer a Turquía para coordinar con las autoridades turcas la investigación sobre el paradero de Khashoggi, una decisión que Riad calificó de "paso positivo" entre "los dos países hermanos".Pero el reloj inteligente que llevaba Khashoggi cuando acudió al consulado parece ser la clave que revela el posible asesinato del disidente saudí, según informó hoy el diario oficialista turco Sabah.Aparte de la declaración desde Riad, Emiratos Árabes Unidos es el único país en Oriente Medio que ha reaccionado ante la desaparición.Hace dos días, el ministro de Exteriores emiratí, Anuar Gargash, dijo que todas estas informaciones sobre el posible asesinato del disidente se tratan de "una campaña feroz contra Riad".La desaparición del periodista ha conmocionado a gran parte de comunidad internacional en un momento en el que Arabia Saudita se prepara para albergar un foro económico, entre el 23 y 25 de octubre, considerado como el ‘Davos del desierto’.Desde ayer, varios patrocinadores e invitados han cancelado sus asistencia a la conferencia Future Investment Initiative (Iniciativa de Inversión Futura), entre ellos el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, así como varios medios de comunicación, como las cadenas estadunidenses CNBC y CNN y la agencia Bloomberg.La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo hoy que acudirá al foro, aunque dejó claro que se encuentra "horrorizada" por las últimas informaciones de lo que podría haber sucedido.Líderes mundiales como el secretario general de la ONU, António Guterres, y los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, o el francés Emmanuel Macron, entre otros, han pedido que se esclarezcan las causas de la desaparición.