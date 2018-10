Miles marchan en Alemania contra el racismo y la ultraderecha

Alemania.- Decenas de miles de personas se manifiestan en el centro de Berlín en contra del racismo y a favor de una sociedad abierta en un acto al que se espera acudan al menos 40 mil personas y que está apoyado por numerosas organizaciones, asociaciones, partidos y destacadas personalidades alemanas.



La manifestación fue convocada por la alianza 'Unteilbar' ('Indivisible') bajo el lema "Por una sociedad abierta y libre: solidaridad en lugar de exclusión", para protestar contra el acoso de la ultraderecha, la discriminación, la muerte de inmigrantes en aguas del Mediterráneo y los recortes sociales.





No nos dejamos dividir, y mucho menos por los populistas de derechas", dijo el ministro en declaraciones al grupo mediático Funke.





La protesta comenzó al mediodía (10.00 GMT) en la plaza Alexanderplatz y se puso en movimiento una hora más tarde para recorrer varias calles céntricas y pasar por la plaza Potsdamer Platz, la Puerta de Brandeburgo hasta llegar a la Columna de la Victoria, donde tendrá lugar un acto final con actuaciones musicales.Los manifestantes portan pancartas con lemas como: "Nos sois más ajenos que cualquier refugiado", "Unicornios están en contra del racismo. Sé un unicornio", "No al acoso a los musulmanes", "El racismo no es una alternativa" y "Juntos contra la política del miedo".El ministro de Asuntos Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas, calificó de extraordinario mensaje que tantas personas salgan a la calle y muestren una postura tan clara, la de que la sociedad es indivisible.La mayoría de las personas en Alemania están a favor de la tolerancia, afirmó Maas, quien agregó que "un nuevo nacionalismo no soluciona ni un solo problema" y recordó que la diversidad en la sociedad en lo que respecta a origen, color de piel, religión y modo de vida supone un enriquecimiento, no una amenaza.Entre los que también han expresado su apoyo a la manifestación figuran organizaciones como Amnistía Internacional, el Consejo Central de los Musulmanes, agrupaciones locales de ayuda a los refugiados y personalidades alemanas como el grupo Die Ärzte, el cantante Herbert Grönemeyer, que actuará en el escenario, el actor Benno Fürmann y el humorista Jan Böhmermann.También se han sumado a la protesta, además de los socialdemócratas, representantes de otros partidos políticos como los Verdes y la Izquierda.