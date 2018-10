Kristi Davidson, la sensual guardia que se fugó con un expresidiario

Kristi Davidson, una sensual guardia de seguridad de una prisión de Escocia, está en el centro de la polémica debido a que entabló un romance con un exconvicto.Kristi Davidson trabajaba en la cárcel HMP Addiewell; sin embargo, dejó su puesto dos días antes de que liberaran a Jamie Bunting, uno de los presos que estaban bajo su cuidado.La joven de 24 años trabajó hasta el pasado mes de julio en la cárcel ubicada en el condado de West Lothian. Durante el período que desempeñó su rol, también estuvo cumpliendo su condena Jamie Bunting, de 31 años; sin embargo, Kristi Davidson presentó su renuncia, sin previo aviso, tan solo dos días antes e que Bunting fuera liberado.Aunque la decisión de la joven guardia no levantó sospechas inicialmente, unos días después llamó la atención de sus superiores debido a que publicó unas fotografías en sus redes sociales en las que aparecía al lado de Jamie Bunting, en Turquía.La pareja no tardó en convertirse en el centro de la atención pública debido a que se formó en el lugar menos pensado, pues ella era agente del servicio penitenciario escocés y él uno de losque debía vigilar.Durante una entrevista para The Sun, una fuente de la prisión reveló:"El hecho de se hayan ido juntos tan rápidamente después de haber dejado la cárcel sugiere que era algo que venía de antes, cuando ella aún trabajaba allí”Asimismo, mencionó queno tuvo reparo alguno en hacer público su romance:"Ella tenía una foto de los dos besándose en su perfil de WhatsApp. ¿Tan estúpida iba a ser? Debe creer que es gracioso y que pudo escapar sin ninguna sanción”Pese a la controversia, Kristi y Jamie continúan compartiendo su felicidad a través de las redes sociales, pues recientemente Bunting publicó en su cuenta de Instagram una foto de ambos en la que escribió ‘las mejores dos semanas de mi vida’. Por su parte, Davidson comentó la imagen con un ‘Te amo’.