Monja se quita el hábito y termina detenida

Antje Mönning es una mujer que alcanzó mucha fama y popularidad por el papel importante que desempeñaba como la monja Jenny; sin embargo, hace poco provocó un gran impacto para el público enterarse del cambio drástico que sufrió la mujer que se dedicaba al servicio de Dios.La polémica comenzó luego de que se diera a conocer que la monja Jenny fue sorprendida mostrando sus genitales cerca de un local nocturno a tres sujetos. Hay que recordar que Antje Mönning participó en una popular serie llamada Por el amor de Dios, en donde alcanzó el estrellato al dar vida a la monja.Asimismo, hasta el momento se sabe que las tres personas implicadas no eran ciudadanos ordinarios, sino policías que estaban de encubiertos por las calles. Al respecto de toda la situación Antje declaró:"¿Realmente queremos vivir en una sociedad en la que no se pueda jugar sin pensar, donde a todos los graben en secreto con cámaras, en la que demanden a personas en vez de hablar entre sí y en la que la tolerancia y la aceptación solo existan en el vocabulario de palabras extranjeras?”.Además, Antje tendrá que pagar una multa de mil 200 euros luego de ser captada por cámaras de celular mientras realizaba un striptease al lado de su auto en la calle. Los policías encubiertos se acercaron y ella consumó su acto mostrando sus genitales.La actriz decidió apelar a los cargos que se le imputan afirmando que ella es una mujer exhibicionista y explicó que la desnudez debería ser considerado algo natural y no algo ilegal.