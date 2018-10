Alumnos estudian en facultad para cultivar marihuana, mientras el país se alista para su legalización

Canadá- Mientras Canadá se prepara para la legalización del uso recreativo del cannabis esta semana, 24 jóvenes estudian en una facultad para convertirse en los primeros del país en obtener credenciales académicas formales para cultivar marihuana.



El miércoles, Canadá será la primera nación industrializada en legalizar su uso recreativo, cumpliendo una promesa de campaña del primer ministro Justin Trudeau, quien ha argumentado que la medida mantendrá a la marihuana alejada de los usuarios menores de edad y reducirá el delito.



En salas de clima controlado con luz intensa en el Niagara College, de Ontario, protegidas por rejas y puertas cerradas con llave, hay 50 clones de cannabis que los alumnos aprenderán a regar, alimentar, proteger, rastrear con códigos de barras, someter a pruebas de contenido químico, cosechar y curar, dijo el coordinador del programa, Bill MacDonald.



“También están aprendiendo el lado del negocio. Si estás realizando este cultivo, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánta mano de obra [será] necesaria?”, agregó.



Además, aprenderán que el cannabis tiene necesidades de luz similares a las del crisantemo y que se alimenta de forma similar a un tomate.



Como las autoridades canadienses temen que el suministro legal no alcance para satisfacer la demanda y no logre terminar con el mercado negro, el programa está generando mucho interés, dijo. “Los productores con licencia están haciendo fila [interesados por] nuestros graduados”, indicó.



Una acción que los estudiantes del Niagara College no podrán hacer es usar su material de estudio: todas las plantas deben ser destruidas al final del curso.



Mientras, ante la inminente legalización, médicos advirtieron de varios riesgos. Cualquier aumento en el consumo recreativo de marihuana “debe considerarse como una falla de esta legislación”, escribió Diane Kelsall, editora en jefe del Canadian Medical Association Journal.



Health Canada, el ministerio de salud del país, estima que la legalización causará problemas a uno de cada tres adultos y adicción a 10% de los usuarios, con mayores riesgos en los jóvenes, señaló.



Los esfuerzos para comercializar el producto, sugirió, podrían alentar a los usuarios actuales a usar más marihuana.