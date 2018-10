Embajada de EU envía por error invitación a 'pijamada gatuna'

Ciudad de México.- Todos en alguna ocasión hemos enviado un mensaje con información equivocada o a destinatarios que no queríamos, la tecnología aunque es de mucha ayuda, en ocasiones juega malas pasadas.



Recientemente se dio a conocer que en Australia la oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos difundió por error una invitación a una 'pijamada gatuna'.



Sí, así como lo lees y no, no estamos bromeando. De acuerdo con información de Sydney Morning Herald, el correo electrónico contenía la imagen de un felino vestido con una pijama estilo 'come galletas' de la serie Plaza Sésamo y hasta un plato con el postre.





Siento decepcionar a aquellos de ustedes que esperaban participar en esta 'pijamada gatuna', pero este tipo de evento se encuentra muy lejos del área de nuestra competencia", escribió Gavin Sundwall, asesor de asuntos públicos de la embajada de Estados Unidos en Australia, en otro e-mail enviado dos días después del mensaje de invitación.





El mensaje, que llevaba por título 'Reunión' y que contenía, además, texto en latín y un botón 'RSVP' para confirmar la asistencia, fue enviado por error, explicaron las autoridades estadounidenses, que no precisaron cuántos destinatarios recibieron el correo.