Mujer denuncia que niño la 'manoseo'; cámaras desmienten el acto

Ciudad de México.- Recientemente se dio a conocer que una mujer acusó a un niño de nueve años de haberle 'tocado el trasero'.



De acuerdo con información del New York Times, el hecho ocurrió el miércoles pasado en una tienda de autoservicio mientras ella pagaba sus productos.



La denunciante, una mujer blanca de nombre Teresa Klein, llamó al 911 para reportar el 'asalto sexual' por parte del menor afroamericano que se encontraba en compañía de su madre y su pequeña hermana.





NEW: Surveillance footage proves white woman who called 911 on a young black child claiming he groped her - was wrong @PIX11News #CornerstoreCaroline Full story at 5 pic.twitter.com/agTK0MpgUG



— Andrew Ramos (@AndrewRamosTV) 12 de octubre de 2018