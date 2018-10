Dejar la carne y los lácteos, la mejor forma de ayudar al planeta

Ciudad de México.- No es un cuento chino, no es un mito y mucho menos es un guion de alguna película hollywoodense donde por milésima vez nos aseguran cómo el planeta Tierra desaparecerá y con ella, nosotros los humanos.



El cambio climático es una realidad y todos hemos contribuido a que incremente año con año.



Reducir, reciclar y reusar son medidas que ayudan a cuida nuestro hogar.



Incluso la nueva campaña que prohíbe de uso de popotes y bolsas de plástico, sin duda, reducen la destrucción del planeta.





LA MEJOR FORMA DE AYUDAR AL PLANETA: TU COMIDA

En general, las dietas de base vegetal son uno de los mecanismos más importantes para reducir nuestro impacto en el planeta. No se trata solo de las emisiones de gases de efecto invernadero, también la acidificación global, la eutrofización, el uso de la tierra o el del agua. Reducir tus vuelos o comprar un coche eléctrico, aunque relevantes, no consiguen tal reducción en este amplio abanico de impactos ambientales", afirmó Joseph Poore, investigador de la Universidad de Oxford.





Existen cuatro acciones que podrían rebajar de forma sustancial la huella de carbono de cada individuo: tener una dieta basada en vegetales, evitar viajar en avión, vivir sin coche y tener familias más pequeñas", afirmó el investigador de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, y coautor del estudio, Seth Wynes.





¿QUÉ ES UNA ALIMENTACIÓN A BASE DE PLANTAS?

Esta dieta se basa en una combinación de los grupos de alimentos como: verduras, frutas, leguminosas, cereales integrales, semillas y grasas”, explicó Rivas Malvaez.





Lo que mencionan mis pacientes es que, en general, se sienten más tranquilos y con un mejor estado de ánimo. Esto me motiva para pensar que si todos tuviéramos una dieta basada plantas es probable que pudiéramos tener una sociedad más sana y positiva”, consideró.





¿Y TUS PROTEÍNAS?

ASÍ PUEDES SALVAR AL PLANETA

De acuerdo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una dieta basada en carne consume el doble de agua que una dieta vegetal. Sin embargo, siento que es un tema controversial del cual todos tenemos que tomar consciencia y exigir a las autoridades transparencia”, afirmó Rosa Rivas Malvaez.





