Mujer 'acosa' a afroamericano por cuidar a niños blancos

Ciudad de México.- Un niñero afroamericano con dos menores blancos —un niña y su hermano menor— a su cuidado fue perseguido el pasado 7 de octubre desde un centro de compras en el condado de Cobb (Georgia, EU) por una mujer blanca que consideró sospechosa la situación y alertó a las autoridades, informa CBS News.



"Me acosó, me persiguió y llamó a la Policía, todo porque soy negro y tengo dos niños blancos conmigo", escribió Corey Lewis en Facebook mientras transmitía la escena en vivo.



"Esta señora del otro lado de la calle pidió ver a la pequeña niña que se encuentra conmigo para poder preguntarle si sabe quién soy", aseguró Lewis mientras filmaba desde el interior de su vehículo, apuntando la cámara primero hacia los dos menores sentados en el asiento trasero y luego hacia el automóvil en el cual se encontraba la mujer.







Cuando llegó un oficial de Policía, Lewis le explicó que la mujer "comenzó a preguntar si los niños se encontraban bien" sin ningún motivo aparente, ya que "nadie estaba gritando ni tampoco intentando escapar". Luego, los menores le confirmaron al uniformado que estaban al cuidado de Lewis con el consentimiento de sus padres.



Posteriormente, el policía llamó a David Parker y Dana Mango, los padres de los pequeños, quienes dijeron no poder creer lo sucedido y acusaron a la mujer que llamó a las autoridades de actuar por motivos racistas.



A su vez, Lewis aseguró en otra publicación en Facebook que no planea demandar a la mujer que lo acosó, sino que desea encontrarse con ella para convertir esa experiencia "en una oportunidad de aprendizaje" y generar un cambio de conciencia positivo.