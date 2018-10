Trump se manda hacer cuadro con Nixon, Lincoln y Roosevelt

Ciudad de México.- Lejos de lo que opinen sus críticos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ve pasando a la historia al nivel de Abraham Lincoln o Theodore Roosevelt y para probarlo se mandó a hacer un retrato rodeado de ilustres presidentes republicanos, el cual tiene colgado en la Casa Blanca.



La pintura fue vista durante la entrevista que el mandatario ofreció el fin de semana al programa "60 minutos", de la cadena CBS. En la obra el magnate está sentado en una mesa, platicando alegremente con los ex presidentes, entre los que también están George Bush padre, George W. Bush, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford y Ronald Reagan.



La pintura, titulada "El club republicano" y realizada por el artista Andy Thomas, ha levantado críticas en redes sociales, donde ya ha sufrido "intervenciones", como la sustitución de Trump por el globo conocido como "baby Trump".



Algunas de las críticas vienen en el sentido del mal gusto, ya que en la Casa Blanca hay obras de arte que forman parte de una colección con valor histórico y artistas reconocidos, característica que no cumple "el club republicano", cuadro que fue regalado a Trump por un legislador republicano, de acuerdo con información de CNN.



Thomas dijo a The Daily Beast que dicha pintura forma parte de una serie de obras sobre "encuentros imaginarios" y que existe una versión demócrata en la cual Barack Obama está rodeado de ex presidentes como Bill Clinton y John F. Kennedy.