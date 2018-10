Canadá, de la hoja de maple a la de mariguana

Día de fiesta

.- Tras casi un siglo de prohibición, Canadá se convirtió hoy en el mayor mercado mundial de mariguana y en el segundo país del mundo, después de Uruguay, en legalizarla para uso recreativo.Poco después de la medianoche en Saint-Jean-de-Terre-Neuve (este), decenas de personas desafiaron el frío y esperaron durante horas para comprar los primeros gramos de cannabis legal, en una tienda abierta solo por unos minutos para marcar la ocasión.Y esas no fueron las únicas buenas noticias para los entusiastas de la mariguana: horas antes de que abrieran las tiendas, un funcionario federal anunció que se indultará a todas aquellas personas que fueron condenadas por posesión de hasta 30 gramos de mariguana, que ahora es el límite legal.Se estima que cientos de miles de personas se pueden beneficiar por la medida.Tres años después de su elección, el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau materializó una de sus promesas de campaña y Canadá se convirtió en el primer país del G20 en legalizar la mariguana recreativa.En su campaña electoral de 2015, Trudeau reconoció haber fumado algunas veces en el pasado. Pero el martes su oficina dijo que "él no prevé comprar o consumir cannabis una vez que esté legalizado".Canadá ha permitido el uso legal de la mariguana con fines medicinales desde 2001 y el gobierno de Trudeau pasó dos años en trabajar para expandir su uso a fines recreativos.El gobierno permitió a cada provincia organizar el comercio de la hierba, por lo que hay distintos modelos en todo el país para un mercado valorado en unos 4 mil 600 millones de dólares por año.En Quebec, las tiendas de la estatal Sociedad de Cannabis Quebequense, la SQDC, abrirán sus puertas a las 10H00 locales (14H00 GMT).La SQDC comenzará con 12 locales de venta pero espera tener hasta 150 en los próximos tres años.En cambio, en Manitoba (centro) y Alberta (oeste) decidieron que la industria quedara en manos privadas y un puñado de puntos de venta abrirán allí el miércoles.Será una jornada histórica para muchos canadienses y hay decenas de fiestas previstas en todo el territorio, en particular en Toronto y Montreal.Los canadienses también pueden ordenar productos de mariguana a través de sitios de internet administrados por vendedores privados o provinciales, para que se les entregue por correspondencia en la puerta de sus casas.La legalización es también celebrada en la Bolsa de Toronto, donde miles de millones de dólares se han invertido en esta nueva industria en los últimos meses.La líder del mercado, Canopy Growth, aumentó 448 por ciento sus ganancias en un año.Según estadísticas oficiales, 16 por ciento de la población canadiense había fumado cannabis en 2017.El Ministerio de Justicia estima que tomará al menos cuatro años eliminar el mercado negro.