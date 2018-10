Demanda excomisionado de Arizona al New York Times por difamación

Arpaio demanda por difamación al New York Times, alegando que redujo sus posibilidades de contender por el Senado



WP



Joe Arpaio, el excomisario de Arizona que el presente año quedó en un distante tercer lugar en las primarias republicanas para el Senado, el martes demandó por difamación al New York Times y a un integrante del consejo editorial del periódico, alegando que habían afectado sus posibilidades de volver a contender, publicó Washington Post.



En querella interpuesta ante el Juzgado Federal de Distrito para el Distrito Columbia, Arpaio difirió de un artículo de opinión escrito tras las primarias republicanas de agosto y titulado, “Bueno, al menos no irá al Congreso el comisario Joe: la derrota de Arpaio en las primarias republicanas de Arizona por el Senado constituye un final apropiado para la vida pública de un hombre verdaderamente sádico”.



Arpaio está pidiendo que Michelle Cottle, la autora del artículo, y el Times le paguen 147.5 millones de dólares en daños y perjuicios, así como los honorarios de los abogados y otros costos.



Mediante comunicado, Eileen Murphy, vocera del Times, dijo: “tenemos intenciones de defendernos enérgicamente de la demanda”.



Arpaio sostiene que el editorial se hallaba “cuidadosa y dolosamente calculado para perjudicar y difamar” su reputación en la comunidad policiaca así como entre “el institucionalismo y los donadores republicanos” a efecto de afectar otra contienda por un puesto de elección popular.



En la demanda, Arpaio, de 86 años, señala tener intenciones de volver a buscar en el 2020 el escaño que quedó vacante tras la muerte del senador republicano John McCain. El senador republicano John Kyl está ocupando provisionalmente el cargo hasta que se realicen elecciones especiales.



Durante las primarias republicanas del presente año para ser sucesor del senador de Arizona Jeff Flake, quien se jubiló, Arpaio terminó en tercera posición con menos del 18 por ciento de los votos.



El año pasado, Arpaio, el exalguacil del condado Maricopa, fue declarado culpable de desacato por ignorar la orden de un juez federal de dejar de detener personas solo por sospechar que se tratara de inmigrantes indocumentados. Posteriormente el presidente Trump lo perdonó antes de que se le dictara sentencia.



En su demanda, Arpaio es representado por Larry Klayman, director y consejero general del grupo observador conservador Freedom Watch.