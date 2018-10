Ligan a príncipe heredero con comando que desapareció a periodista

Nueva York.- Al menos cinco de los 15 sospechosos identificados por las autoridades turcas de haber participado en la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi tienen vínculos con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, reveló hoy el diario The New York Times.



En una investigación publicada este miércoles, el periódico afirmó que pudo confirmar de manera independiente que nueve de los sospechosos de la desaparición de Khashoggi trabajaron para los servicios de seguridad sauditas, militares u otros ministerios del gobierno, y que cinco de ellos tienen algún tipo de lazo directo con el príncipe.



Uno de ellos, Maher Abdulaziz Mutreb, es un acompañante habitual del príncipe heredero en sus viajes al exterior y el rotativo neoyorquino lo ha identificado desembarcando de su avión en París y Madrid, y entre su círculo de seguridad en Naciones Unidas, Houston y Boston.





Eso socavaría cualquier sugerencia de que Khashoggi hubiera muerto en una operación fuera de control y no autorizada por el príncipe heredero”, señaló el rotativo.





Otros tres implicados también son parte del anillo de seguridad de Mohamed bin Salman, mientras que un quinto es un médico forense del Ministerio del Interior saudí, cuya supuesta relación con el príncipe heredero no detalla The New York Times.Estos cinco implicados forman parte del grupo de quince funcionarios saudíes que llegaron en dos aviones a Turquía horas antes de que Khashoggi desapareciera el pasado 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudí en Estambul.Las conexiones también podrían dificultar que la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos acepten la explicación de que el príncipe Salman no tenía conocimiento de la operación, precisó el diario neoyorquino.The New York Times ya informó este lunes que Arabia Saudita planea reconocer que Khashoggi murió bajo su custodia en un interrogatorio que se les fue de las manos en el consulado y culpar a de ello a un funcionario amigo del príncipe heredero.Sin embargo, hasta la fecha, Riad ha negado cualquier implicación en la desaparición del periodista.Turquía, por su lado, registró este lunes -dos semanas después de la desaparición- el consulado saudí en Estambul en busca de pruebas de lo sucedido.Según algunos medios turcos y estadunidenses, Ankara dispone de grabaciones de video y audio que demuestran Khashoggi fue asesinado en la sede diplomática.