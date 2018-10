No vas a poder creer lo que los pasajeros se roban de los aviones

Productos de la mesa: Hablé con varios pasajeros que admitieron haber tomado tenedores, cuchillos, cucharas, cristalería, saleros y pimenteros. Esto es un área gris. Obviamente, no pasa nada si te llevas la vajilla de plástico, pero las cosas de una vajilla convencional normalmente es un "no" rotundo. Cuando tengas dudas, pregunta. Eso es lo que hizo Valerio Violo, un ingeniero civil de Copenhague, durante un vuelo reciente de Lufthansa. "Cuando le pregunté a la azafata si podía comprar las tazas de café, me dio dos", recuerda.