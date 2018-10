Pompeo llega a Turquía en medio de pesquisa por Khashoggi

Ankara, Turquía.- Un periódico progubernamental turco publicó el miércoles una macabra reconstrucción del presunto asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul, mientras el jefe de la diplomacia estadounidense llegaba a Turquía para conversaciones sobre la desaparición del columnista del Washington Post.



El reporte del diario Yeni Safak se suma a la creciente presión sobre Arabia Saudí para que explique qué ocurrió con Khashoggi, quien desapareció el 2 de octubre tras entrar al consulado para obtener los documentos que necesitaba para casarse.



Entretanto policías y detectives turcos ingresaron a la vivienda del cónsul de Arabia Saudí para inspeccionarla.



Imágenes filtradas tomadas por cámaras de vigilancia mostraron un tráfico de vehículos diplomáticos entre el consulado y la residencia poco después de que el reportero entró a la sede diplomática.



El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió por separado con el presidente de Turquía y con el ministro de relaciones exteriores, por unos 40 minutos cada uno en Ankara, la capital de Turquía. No se difundieron detalles sobre los encuentros con el presidente Recep Tayyip Erdogan y el ministro de exteriores Mevlut Cavusoglu. Hubo fotos con los tres, pero no hablaron con la prensa.



Anteriormente, antes de partir de Riad, Pompeo había dicho a los periodistas que el rey Salman y su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, le aseguraron "no harán excepciones” con los responsables.



"Se han comprometido a responsabilizar a cualquier persona relacionada con cualquier delito, ya sean un alto cargo o un funcionario”, señaló Pompeo.



Sin embargo, en el reino ultraconservador no se toma ninguna decisión importante sin que pase por la familia gobernante Al Saud. Khashoggi huyó del país el año pasado ante el ascenso del príncipe Mohammed, de 33 años, a quien había criticado en artículos publicados en el Post.



La información de Yeni Safak citó lo que describió como una grabación de audio de la muerte de Khashoggi que demostraría que el escritor fue torturado.



Según el periódico, en la grabación puede escucharse al cónsul general saudí, Mohammed al-Otaibi, diciendo a quienes supuestamente torturaban a Khashoggi: "Hagan esto fuera, van a meterme en problemas”.



Uno de los saudíes que presuntamente torturaban al periodista respondió: “Cállese si quiere vivir cuando regrese a Arabia (Saudí)”, agregó el diario.



Las autoridades saudíes no respondieron a las repetidas peticiones de comentarios de The Associated Press en los últimos días. Al-Otaibi salió de Turquía el martes por la tarde, según reportaron medios estatales turcos.



Los servicios de seguridad turcos han empleado medios progubernamentales para filtrar detalles sobre el caso de Khashoggi, aumentando la presión sobre Riad.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien previamente había advertido de “castigos severos” si se determinaba que Riad era culpable de la desaparición de Khashoggi, criticó las acusaciones contra la nación y las comparó con las denuncias de abuso sexual presentadas contra el ahora juez de la Corte Suprema estadounidense Brett Kavanaugh durante su audiencia de confirmación.



"Aquí vamos de nuevo con el ‘usted es culpable hasta que demuestre su inocencia’”, dijo el mandatario en una entrevista con la AP.



Un alto funcionario turco dijo el martes a la AP que la policía halló “ciertas pruebas” del asesinato de Khashoggi en el consulado, sin ofrecer más detalles. La fuente habló bajo condición de anonimato al tratarse de una investigación abierta.