Suplica que le devuelvan osito robado: trae cenizas de su hija

Ciudad de México.- Una mujer estadunidense lanzó un llamado a quien le robó un osito de peluche para que se lo devuelva, porque en su interior están las cenizas de su hija fallecida en 2016.



Con lágrimas en los ojos, La'Quinta McKinney dijo en declaraciones publicadas hoy en varios canales de televisión que después de haber perdido en 2016 a su hija La'Vae, cuando tenía solo dos meses, ya no soporta "perder nada más".





A quienquiera que lo tenga le digo: no estoy furiosa contigo. Quiero decir, se que no sabes lo que significa para nosotros (este osito)", afirmó al canal Local 10.





McKinney estaba mudándose de edificio este lunes en la ciudad deeny dejó algunas de sus cosas unos minutos en la acera para ir en busca del vehículo donde las iba a transportar, pero cuando regresó al lugar no había nada.En su mensaje a quien o quienes se llevaron sus pertenencias, la desconsolada McKinney, que tiene otros hijos, dice que no le interesa recuperar nada salvo el osito donde guardó las cenizas de la bebé que sufrió lo que se conoce como muerte súbita infantil.La fotografía del osito, con un vestido de encaje blanco, aparece publicada hoy en distintos medios, junto a la de la bebé fallecida, para ayudar a encontrarlo.Según Local 10, McKinney aseguró que no denunciará a la justicia a quien le entregue el osito.