Así disfrutan miles en Canadá la legalización de la mariguana

Canadá.- Decenas de miles de personas en todo Canadá empezaron ayer a fumar mariguana de forma legal tras la entrada en vigor de la norma que legaliza por primera vez en un país industrializado el consumo recreativo del cannabis.



Los primeros beneficiados de la medida fueron los habitantes de la provincia de Terranova y Labrador, en la costa atlántica de Canadá.



Decenas de personas esperaron pacientemente durante horas a la puerta de una de las tiendas de la marca Tweed, propiedad del mayor fabricante mundial de mariguana del mundo, Canopy Growth, para poder adquirir legalmente los primeros gramos de cannabis un minuto después de la medianoche.



Las mismas escenas de centenares de clientes esperando en fila a las puertas de las tiendas de mariguana para realizar las primeras compras se repitieron en otras provincias del este del país en la mañana de ayer.





En otras provincias, como Ontario, la mayor del país, los consumidores de mariguana tuvieron que contentarse con adquirir el cannabis a través de internet a la espera que las primeras tiendas físicas abran sus puertas en los próximos meses.Una de las localidades donde más se celebró la legalización de la mariguana para fines recreativos ha sido Smiths Falls, al oeste de Ottawa.En esta localidad de unos 9.000 habitantes se encuentra la sede y una de las plantas de producción de mariguana de Canopy Growth.La empresa se instaló en 2013 en una antigua planta de chocolate de la multinacional estadunidense Hershey's para producir mariguana para uso medicinal y en la actualidad emplea a más de 800 personas.El vicepresidente de comunicaciones de Canopy Growth, Jordan Sinclair, dijo a Efe que no podía creerse "que finalmente este día ha llegado"."Es un gran día para Canadá y para nuestro negocio es enorme. No sabíamos cuál sería la demanda. Hemos trabajado tanto, hemos pedido tanto a nuestro personal, así que hoy es un gran alivio", añadió.Sinclair también dijo a Efe que Canopy Growth contempla Latinoamérica como una de sus regiones preferentes de expansión a través de la producción de mariguana para uso medicinal.La empresa canadiense ha creado una subsidiaria llamada Canopy Latam para operar en la región y ya está produciendo "grandes cantidades" de cannabis en Colombia."Esperamos estar en toda Latinoamérica en un par de años. Las leyes se están cambiando rápidamente y somos un proveedor fiable", señaló.Mientras, Bruce Linton, el fundador y presidente de Canopy Growth, no podía ocultar su alegría, y cansancio. Recién llegado de Terranova y Labrador, donde participó en la apertura de la tienda de Tweed en la provincia, Linton afirmó en Smiths Falls que era un día histórico.Ante un grupo de periodistas y empleados de Canopy Growth, Linton explicó como en las últimas horas ha respondido a decenas de llamadas de periodistas de todo el mundo sobre la legalización de la mariguana y los "prejuicios"."He tenido que explicar que no estamos haciendo nada nuevo en Canadá con el cannabis excepto regularla y educar sobre la mariguana. Si quieren seguir ignorándolo, es su decisión. Pero los malos en sus países y comunidades se beneficiarán de ello", afirmó Linton.Mientras, en Ottawa, el Gobierno canadiense anunció que indultará a las personas que han sido condenadas en el país por la posesión de mariguana para consumo personal, una cifra que podría superar los 500.000 individuos.El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale, declaró hoy en Ottawa que el Gobierno presentará un proyecto de ley para agilizar los indultos a las personas con un historial criminal por la posesión de mariguana.Goodale también señaló que el proyecto de ley hará gratuito la obtención del indulto, un proceso que normalmente cuesta 631 dólares canadienses (485 dólares estadunidenses) y puede llevar años.El Gobierno canadiense ha señalado que una de las razones para legalizar la mariguana es por el desproporcionado efecto negativo que tiene la penalización del consumo entre minorías como aborígenes y afrocanadienses.Goodale destacó que la legalización y los indultos reducirán los problemas que muchos individuos tienen para conseguir trabajo o vivienda e incluso seguir sus estudio por tener un historial criminal a consecuencia del consumo recreativo de la mariguana.El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones generales en octubre de 2015 la legalización de la mariguana, reveló el año pasado que su hermano Michel fue detenido en 1998 por posesión de mariguana.Pero su padre, el ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau, consiguió gracias a su acceso a los mejores abogados del país, que la Policía retirase los cargos contra Michel, que moriría en un accidente de esquí seis meses después de su arresto.Trudeau ha reconocido que centenares de miles de canadienses no tienen los contactos o recursos para conseguir lo mismo que su padre hizo con su hermano hace 20 años.