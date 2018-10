Más de 200 migrantes abandonan caravana y regresan a su país

Honduras.- Una fuente oficial de Tegucigalpa en Honduras informó que 200 hondureños que integraban la caravana de inmigrantes y que salieron el sábado de Honduras con la intención de llegar a Estados Unidos han decidido retornar al país de manera voluntaria.





Tenemos información de que hay más de 200 personas que voluntariamente han decidido retornar al país", afirmó a periodistas la ministra hondureña de Derechos Humanos, Karla Cuevas.





La dependencia aseguró que a esas personas se les "está garantizando un retorno asistido y que la institucionalidad pueda recibirlos y contribuir para que puedan ser trasladados a sus lugares de origen en condiciones dignas".Destacó que más de 200 personas han decidido "no continuar ese camino y ya los estamos recibiendo" en Agua Caliente, frontera entre Honduras y Guatemala.Cuevas resaltó la importancia de "velar por la garantía de los derechos de esas personas que han decidido enfrentar esa ruta", y anunció que un equipo de la Secretaría de Derechos Humanos se encuentra en Guatemala y otro en punto aduanero entre los dos países para que los inmigrantes "tengan garantizados sus derechos".Más de 400 hondureños que forman parte de una segunda caravana de inmigrantes que pretende llegar a Estados Unidos ingresaron este miércoles a El Salvador.​​​​​​​Los inmigrantes decidieron comenzar el viaje hacia Estados Unidos un día después de que el presidente de ese país Donald Trump, amenazó con retirar "de inmediato" la ayuda que concede a Honduras si otra caravana de hondureños, unos 3.000 según la ONU y que cruza Guatemala, no se detiene antes de llegar a ese país.Trump también ha amenazado que no dejará ingresar a su territorio a los inmigrantes hondureños y los meterá presos antes de deportarlos al país centroamericano.Mientras tanto, en Estados Unidos no se descarta cerrar la frontera sur con México y establecer vigilancia militar en la zona.