Pide Trump a México parar caravana o enviará Ejército a frontera

Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a México que frene la caravana de migrantes centroamericanos que se encamina hacia el norte, y amenazó que, en caso de que fuera necesario, está dispuesto a enviar al ejército para cerrar de forma total la frontera entre ambos países.



En una serie de tuits matinales, el mandatario estadounidense dijo esperar que México "pare la arremetida" de inmigrantes, algunos de ellos "criminales". "Pido en los términos más duros que México pare la arremetida, y si no es capaz de hacerlo, llamaré al ejército de EU para que cierre nuestra frontera sur!", amenazó.



En sus tuits, Trump aseguró que, en la relación bilateral, los temas de la seguridad fronteriza y la inmigración son "mucho más importantes" que los temas comerciales o el recientemente acordado Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).



"El asalto a nuestro país en la frontera sur, incluyendo elementos criminales y drogas penetrando, es mucho más importante", remarcó.



Este viernes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a Ciudad de México para reunirse con autoridades del gobierno actual y entrante mexicano. Está previsto que uno de los temas más importantes de las pláticas será la exigencia a México de que frene el flujo de migrantes centroamericanos.



Trump también culpó a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador de hacer "muy poco" para frenar el flujo de migrantes que escapan de esos países con la intención de llegar a EU y pedir asilo. En ese sentido, reiteró la amenaza de su gobierno de cortar toda ayuda económica a esos países.



"Parece que no tiene ningún control sobre su población", se quejó.



Como no podía ser de otra forma, el presidente de EU aprovechó la crisis humanitaria de los migrantes para hacer campaña electoral, a escasos 20 días de las elecciones legislativas. Situando el tema migratorio en el centro del debate político del país, concluyó que la culpa de la llegada de migrantes a EU es culpa de los demócratas, quienes "lideran el asalto" de los migrantes dado que, en su opinión, quieren "fronteras abiertas y las débiles leyes existentes" en materia migratoria.



"Todo es por culpa de las débiles leyes de los demócratas!", exclamó.