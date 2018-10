Rusia responsabiliza a EU por la desaparición de Jamal Khashoggi

Moscú— El presidente de Rusia, Vladimir Putin, responsabilizó hoy a Estados Unidos de la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi, visto la última vez el pasado día 2 cuando ingresó al consulado de Arabia Saudita en la ciudad turca de Estambul, publicó El Universal.



Durante su participación en un foro de discusión en el Club de Debates Valdái, en la ciudad de Sochi, Putin afirmó que no hay razón para degradar las relaciones con Arabia Saudita, sin una investigación completa sobre la desaparición de Khashoggi



“Esta persona (Khashoggi) era parte de la élite saudí. Estaba conectado a ciertos círculos en el poder. Lo que está pasando allí es difícil de decir (...) No sabemos lo que sucedió en la realidad. Entonces, ¿por qué deberíamos tomar medidas para deteriorar nuestras relaciones con Arabia Saudita?”, dijo.



Putin destacó que el periodista saudita desaparecido solía vivir en Estados Unidos, por lo que, en este sentido, ese país tiene una cierta responsabilidad en su desaparición, según un reporte de la agencia informativa Sputnik.



“Estados Unidos es el responsable de la desaparición del periodista opositor saudí Jamal Khashoggi, ya que residía en territorio norteamericano, no en Rusia”, destacó el presidente ruso, en sus primeros comentarios sobre el tema.



El periodista, de 59 años y quien vivía en el exilio autoimpuesto en Estados Unidos desde hace un año para evitar un posible arresto, fue visto la última vez entrando en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, el pasado 2 de octubre.



Se sospecha que Khashoggi fue decapitado dentro del consulado de su país en Estambul, después de ser torturado por agentes sauditas, que le habrían cortado los dedos durante un interrogatorio previo, aunque su paradero es incierto hasta ahora.



El canal de televisión ruso NTV informó que durante el registro llevado a cabo por funcionarios turcos en el consulado de Arabia Saudita en Estambul fueron encontradas pruebas, que apuntan a que el periodista fue asesinado, aunque Putin insistió en la necesidad de esperar el resultado de la investigación.



“¿Qué más puedo decir? Si alguien sabe lo que sucede y sabe si hubo un asesinato, espero que proporcione alguna evidencia. Y dependiendo de eso, tomaremos algunas decisiones”, señaló el presidente ruso.



Putin también denunció el doble rasero que tienen algunos países hacia Rusia, al comentar el presunto asesinato del periodista saudita, duro crítico de la monarquía saudita y la intervención militar del reino en Yemen, al frente de una coalición de países árabes.



"Respecto a Rusia, de vez en cuando, se emprenden algunos pasos, incluso las sanciones bajo unos pretextos inventados (…) y sin que haya prueba alguna; al mismo tiempo dicen que se produjo un asesinato en Estambul, pero no se emprende paso alguno", mencionó.



El mandatario también cuestionó por qué Rusia ha sido golpeada por sanciones internacionales por el supuesto uso de armas químicas, pero no se han emitido sanciones contra Riad por el incidente en el que ahora se le está involucrando.



"De vez en cuando, se toman ciertos pasos, incluso sanciones, por razones imaginarias sin ninguna prueba con respecto a nuestro supuesto uso de armas químicas", apuntó.