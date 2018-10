Se reúne Mattis con homólogo chino; no llegan a acuerdos

Singapur.- Funcionarios estadounidenses sienten que, tras unos meses complicados, las relaciones con el ejército chino podrían estabilizarse, aunque no se llegaron a nuevos acuerdos durante las conversaciones en persona del jueves entre sus respectivos jefes de defensa.







El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, se reunió durante casi 90 minutos, 30 más de los programados, al margen de una conferencia de seguridad asiática con su homólogo chino, el general Wei Fenghe. Un participante, Randall Schriver, el principal funcionario del Pentágono para los asuntos Asia-Pacífico, dijo que Mattis describió las conversaciones como "directas y cándidas" y afirmó que las conversaciones de alto nivel son particularmente valiosas en momentos de tensión.







Schriver dijo que durante la reunión se cubrieron varios temas, pero se enfocaron principalmente en el disputado mar de China Meridional, donde la actividad del ejército chino es considerada por Washington como irresponsable y Beijing se queja de una excesiva presencia militar estadounidense. Mattis afirmó que la visión de Estados Unidos es muy compartida en la región y otras partes.







"Es un área donde seguiremos con diferencias y explicaremos a detalle", dijo Schriver a la prensa tras la reunión.







Mattis y Wei hablaron de una invitación en pie de Estados Unidos para que Wei visite el país, pero deben resolverse los detalles, agregó Schriver.







"De inmediato no hubo compromiso de ninguna parte por encontrar el momento" para dicha reunión, añadió.







China no informó de inmediato a la prensa estadounidense en la conferencia tras la reunión entre Mattis y Wei.