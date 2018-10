Las peores preguntas que me han hecho como trabajadora sexual

Preguntarme sobre mi vida sexual personal es irrelevante e invasivo, pero también forma parte de la expectativa de que las trabajadores sexuales van a ser un libro abierto para satisfacer la curiosidad de los demás, o de que no tenemos derecho a la privacidad y a la dignidad. La pregunta sobre sexo lleva consigo también la esperanza de que cuente alguna historia emocionante sobre lo mucho que me gusta mi trabajo. Por desgracia, desde un punto de vista narrativo, el trabajo sexual es más bien predecible y poco erótico. Es practicar sexo con hombres que me parecen del montón y no tengo ningún problema con eso. Charlotte Shane resume mejor lo que siento sobre el trabajo sexual en su magnífico ensayo Getting Away With Hating It. Pero si lo que busco es conseguir la suficiente aceptación, no basta con eso, necesito amar mi trabajo por encima de ser buena en él. El neoliberalismo es para todos.