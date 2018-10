Pompeo desmiente haber escuchado audio de supuesto asesinato de periodista saudita

El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha desmentido los reportes que afirman que ha escuchado la grabación de un audio obtenido durante el supuesto asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía).



"No he escuchado ninguna grabación, no he visto ninguna transcripción", ha declarado Pompeo a los periodistas, reporta ABC News.