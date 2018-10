Inmunoterapia avanza en batalla contra el cáncer de mama

Ciudad de México.- Por primera vez, uno de los nuevos medicamentos de inmunoterapia ha dado resultados prometedores en la batalla contra el cáncer de mama en un estudio que lo combinó con quimioterapia para tratar una forma agresiva de la enfermedad.



Sin embargo, el beneficio para la mayoría de las mujeres fue pequeño, lo que plantea dudas sobre si el tratamiento vale su alto costo y efectos secundarios.



Los resultados fueron discutidos el sábado en una conferencia oncológica llevada a cabo en la ciudad de Múnich y fueron publicados por la revista New England Journal of Medicine.



Los medicamentos conocidos como inhibidores de punto de control inmunitario han cambiado el tratamiento para muchos tipos de cáncer al remover el freno químico que evita que el sistema inmune mate las células cancerígenas. Su descubrimiento recientemente le valió a los científicos un premio Nobel. Hasta ahora, no han demostrado tener un avance significativo contra el cáncer de mama.



El nuevo estudio puso a prueba un medicamento de Roche llamado Tecentriq junto con un tratamiento de quimioterapia en 902 mujeres que padecían un cáncer de mama triple negativo. Cerca del 15% de los casos son de células cuyo crecimiento no está impulsado por las hormonas de estrógeno o progesterona, ni por el gen al que se dirige el Herceptin, lo que complica el tratamiento para ese tipo de cáncer.



Las mujeres que participaron en el estudio y recibieron el Tecentriq y quimioterapia duraron en promedio dos meses más sin que su cáncer empeorara, en comparación con aquellas que solo recibieron quimioterapia, un beneficio modesto.



El medicamento junto con la quimioterapia no había mejorado de forma significativa la tasa de supervivencia, antes de que se completara el seguimiento a largo plazo.



Estudios anteriores encontraron que las inmunoterapias tienen mejores resultados en pacientes con altos niveles de una proteína a la que se dirige los medicamentos. El plan para el estudio del cáncer de mama consistía en analizar cómo les iba a las mujeres según ese factor y si el Tecentriq mejoraba la supervivencia en general.



El medicamento no pasó esa prueba, pero los investigadores revisaron los resultados con un alto nivel de proteína y encontraron indicios alentadores. Las mujeres con altos niveles que recibieron el tratamiento combinado de medicamento y la quimioterapia vivieron en promedio aproximadamente 25 meses más, en comparación con los aproximadamente 15 meses de las mujeres que solamente recibieron quimioterapia.



Es una gran diferencia, pero tomará más tiempo ver si hay una forma fiable para prever el beneficio, dijo la médica Jennifer Litton del MD Anderson Cancer Center en la ciudad de Houston. No participó en el estudio, pero registró a algunos pacientes en él. Además, supervisa a otros 14 pacientes que están probando inmunoterapias.



“Realmente esperamos que podamos identificar a un grupo de mujeres que puedan tener una respuesta mucho más significativa y duradera”, comentó.