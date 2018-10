Mariguana viaja en el equipaje de mano en California

San Diego.- Los pasajeros adultos en California ahora pueden ingresar con mariguana al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles e incluso abordar con pequeñas dosis de la hierba en el equipaje de mano en algunos vuelos si el destino al que se dirigen permite el consumo recreativo de la droga.



Desde el 1 de enero pasado entró en vigor en California una ley estatal que permite a quienes tienen 21 años de edad consumir la mariguana de manera recreativa.



Es la primera vez que se autoriza con ese fin, luego de casi 25 años de permitir el uso terapéutico o medicinal de la mariguana en el estado.



Para cumplir con la ley, la policía de la terminal aérea angelina aceptó una disposición apegada a la letra de la ley de la droga en California, la proposición 64 aprobada hace dos años en referendo.



Los pasajeros y visitantes de la terminal pueden portar, como dice la ley, hasta una onza de mariguana en hierba.



El portal de internet de la autoridad en el aeropuerto tiene ahora una aclaración que dice que “el Departamento de Policía del Aeropuerto de Los Ángeles le permitirá viajar a LAX con hasta 28.5 gramos de la droga y 8 gramos de mariguana concentrada”.



LAX es la abreviación con que comúnmente se conoce a esa terminal.



Más allá del puerto aéreo, los viajeros que porten mariguana tendrán que asumir su responsabilidad, pues sólo podrían llevar la droga a algún destino que también autorice el consumo de la misma.



Por ejemplo, viajar de Los Ángeles a San Francisco o San Diego carecería de problema porque es el mismo estado y no está penado portar esa cantidad para consumo personal; lo mismo que a Denver, Portland, Seattle, Las Vegas, o a Hawái, o al estado de Maine.



Pero para el resto del país, donde no hay leyes estatales que permitan consumir la mariguana, lo que rige son las leyes federales, y la Administración para el Control de Drogas (DEA) prohíbe el consumo de la cannabis independientemente de las razones, incluso para fines medicinales.



Si una persona cruza, por ejemplo, la línea de California a Arizona y se le encuentra la droga, enfrentará la cárcel y multas, según la cantidad que lleve consigo.



De hecho, sin salir de California, una persona que lleva una onza de mariguana puede enfrentar cargos federales si en un retén carretero de la Patrulla Fronteriza se le encuentra la hierba, porque es una agencia que se rige con disposiciones federales, no estatales.



Aparte del territorio salpicado donde se puede consumir legalmente la droga, también las dimensiones de la hierba pueden ser llamativas.



Como la droga seca pierde mucho peso, una onza, que son menos de 29 gramos, puede utilizarse para hacer docenas de cigarrillos.



Otro potencial problema es la parafernalia que utilizan algunos consumidores de mariguana recreativa, como grandes pipas de cristal con bases que, por sus materiales y tamaños, parecieran lámparas de buró.





En Colorado, ventas récord

DENVER.— Las ventas de mariguana en Colorado superaron los mil millones de dólares hasta agosto de este año, con ingresos fiscales relacionados a esas ventas alcanzando los 200 millones de dólares, de acuerdo con un informe estatal.Según el Denver Post, el Departamento de Ingresos indicó en un informe que las ventas de mariguana para uso medicinal y recreativo se encaminan a superar el récord del año pasado de más de mil 500 millones de dólares.Las ventas combinadas de 2018 alcanzaron la marca de los mil millones de dólares más rápido que en cualquiera de los cuatro años que la hierba con fines recreativos ha sido legal en el estado.Las ventas totales hasta agosto de 2017 fueron de más de 996 millones de dólares.Según la actualización de mitad de 2018 de la División para el Control de la Mariguana, los puntos más prolíficos de esta industria son los condados de Denver, Boulder, El Paso y Pueblo, que hasta junio cultivaban 80% de las plantas del estado.