Más de medio millón de personas protestan por el Brexit

Londres.- Más de 600.000 manifestantes salieron a las calles de Londres el sábado para exigir que se realice otro referendo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.



Unos 150 autobuses transportaron a la gente de las provincias a la capital británica para el evento, que terminó con una concentración en la Plaza del Parlamento.



Los organizadores de la protesta estimaron que unas 670.000 personas acudieron al evento.



El alcalde de Londres Sadiq Khan se unió a estudiantes, familias, trabajadores sanitarios y cientos de personas más para la marcha del sábado.



Entre los manifestantes estaba el actor de la saga “Lord of the Rings”, Andy Serkis, quien dijo que cree que debe haber un segundo referendo “ahora que la gente está más informada” de lo que lo estuvo en el referendo de 2016, cuando los británicos votaron a favor de salir de la Unión Europea.



“La voluntad de pueblo no tiene que permanecer igual, no es una cosa inamovible que se haya arreglado”, señaló el actor.



Andrew Adonis, parlamentario laborista, declaró: "El caos y la confusión evidenciados esta semana sobre el Brexit han dejado en claro que aun el mejor acuerdo posible será perjudicial para Gran Bretaña ... Los votantes no olvidarán, y no perdonarán a los parlamentarios si permiten que Brexit proceda sin la opinión del pueblo".



Gran Bretaña debería abandonar la UE el 19 de marzo del 2019, pero las negociaciones hasta ahora se han visto empantanadas por intensas discrepancias.