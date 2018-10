Arremete Trump, otra vez, contra trans

Washington— La Administración Trump considera implementar una estrategia para definir de manera estricta el género como condición biológica determinada por los genitales al nacer, medida considerada como la más drástica como esfuerzo para revertir el reconocimiento y protección de personas transgénero en Estados Unidos.



Durante el Gobierno del expresidente Barack Obama se facilitó la definición del concepto legal de género en los programas federales, incluso en educación y salud, reconociendo el género en gran medida como una elección individual y no determinada por el sexo asignado al momento del nacimiento.



La política provocó controversias en la asignación de sanitarios, dormitorios, programas para un solo sexo y otras áreas donde el género alguna vez fue visto como un mero concepto, siendo los conservadores, especialmente los cristianos evangélicos, los más indignados.



Pero ahora el Departamento de Salud y Servicios Humanos encabeza un esfuerzo para establecer la definición legal de sexo bajo el Título IX de la ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación de género en los programas educativos que reciben asistencia financiera del Gobierno, de acuerdo con memorando obtenido por el periódico The New York Times.



La dependencia argumentó en el documento que las agencias gubernamentales clave necesitaban adoptar una definición explícita y uniforme de género determinada sobre una base biológica clara, basada en la ciencia y objetiva.



La definición propuesta por la agencia definiría el sexo como masculino o femenino, permanente y determinado por los genitales con los que nace una persona.



Derivado de lo anterior, cualquier disputa sobre el sexo de una persona tendría que ser debatida con la presentación de pruebas genéticas.



"El sexo significa el estado de una persona como hombre o mujer con base en rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento", señala la nota, misma que fue redactada y ha circulando desde la primavera pasada.



"El sexo que figura en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona a menos que sea refutado por evidencia genética confiable", añade.



La nueva definición esencialmente atenta contra el reconocimiento federal de aproximadamente 1.4 millones de estadounidenses que han optado por reconocerse a sí mismos, quirúrgicamente o de otra manera, como un género diferente al que nacieron.



"Esto toma la postura de que lo que la comunidad médica entiende sobre sus pacientes, lo que la gente entiende sobre sí mismos, es irrelevante porque el Gobierno no está de acuerdo", afirmó Catherine Lhamon, quien estuvo a cargo de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación en la administración de Obama.



La medida sería la más significativa de una serie de maniobras, grandes y pequeñas, para excluir a la población transgénero de los beneficios de los derechos civiles y haría retroceder el reconocimiento de la identidad de género establecido Administración Obama.



Previamente, el Gobierno de Donald Trump ha intentado impedir que las personas transgénero sirvan en el Ejército y ha desafiado legalmente la protección de derechos civiles para el grupo incluido en la ley de atención médica del país.