Niña de 10 años es asesinada por sus tíos

Autoridades argentinas recientemente dieron a conocer el caso de Sheila Alejandra Ayala, una pequeña de 10 años que fue asesinada a manos de sus tíos.De acuerdo con información de medios locales, la menor desapareció el pasado 14 de octubre cuando jugaba con una amiga en un predio cerrado de la ciudad de San Miguel.Tras cuatro días de intensa búsqueda y acusaciones cruzadas, el cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa plástica en un hueco entre dos paredes.Aunque esa misma zona fue inspeccionada durante las primeras 48 horas, los agentes no encontraron nada.Camionero mata a mujer por ir jugando con su teléfonoEl sitio donde encontraron los restos de Sheila colinda con la construcción donde viven los tíos de la niña, Leonela Ayala y Fabián González, quienes aseguraron a los investigadores, así como a múltiples reporteros, que no conocían el paradero de su sobrina ni qué le podría haber sucedido.El día del macabro hallazgo, a la mujer no le quedó de otra más que confesar el terrible crimen."Tomamos alcohol y drogas, y no sabemos qué pasó".El informe de la autopsia reveló que la pequeña fue estrangulada, posiblemente con una sábana. Todo apunta a que murió el mismo día que desapareció.Otra tía de la menor señaló que González estaba enamorado de su sobrina y supuestamente lo confesó en publicaciones en redes sociales."Me estoy enamorando de mi sobrina, con tan sólo 10 años me tiene enamorado la hdp y mi señora se muere de celos", según decían las publicaciones que tiempo después eliminó.El pasado viernes Leonora llegó a un hospital esposada y dio a luz a su cuarto hijo. El Servicio Social le informó que le quitarán la custodia de todos.Estando en el hospital, la mujer cambió su declaración y negó el hecho, asegurando que ella se encontraba fuera de casa cuando la niña desapareció.González será acusado como coautor del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y femenicidio y a Leonora de homicidio agravado por alevosía.