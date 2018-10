Rechazará Trump a migrantes que no pidan asilo a México

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió que los migrantes centroamericanos que avanzan en caravana por Chiapas soliciten primero asilo a México, pues de lo contrario su administración los rechazará al llegar a la frontera.



Luego de dos días de felicitar al Gobierno de México por el intento de contención de la caravana en la frontera de México y Guatemala, el mandatario respondió así al avance de aquellos miembros de ella que cruzaron el Río Suchiate de forma irregular avanzando por carreteras del estado de Chiapas.



"Esfuerzos totales se llevan a cabo para evitar que la embestida furiosa de extranjeros ilegales crucen nuestra frontera Sur. La gente debe pedir asilo primero en México y si no lo hacen, Estados Unidos los rechazará. Las cortes están pidiendo a Estados Unidos hacer cosas que no son posibles", indicó el republicano en Twitter.



A menos de tres semanas de la elección legislativa del 6 de noviembre, el Presidente fue particularmente duro contra decisiones de las Cortes federales que no le han favorecido para endurecer la política migratoria.



Al no existir un acuerdo de Tercer País Seguro -algo que la administración Trump ha estado buscando alcanzar con el Gobierno mexicano- los solicitantes de asilo que alcanzan a llegar a la frontera sur de Estados Unidos deben ser atendidos por las autoridades fronterizas estadounidenses.