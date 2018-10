Alerta Trump a su Ejército por caravana

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este lunes que los esfuerzos del Gobierno mexicano no lograran detener el avance de la caravana migrante que se dirige a territorio estadounidense, por lo que aseguró haber alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército por una 'emergencia nacional'.



"Lamentablemente, parece que la Policía y los militares de México no pueden detener a la Caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Delincuentes y desconocidos de Medio Oriente están mezclados ahí. He alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército que se trata de una Emergencia Nacional. ¡Debe cambiar las leyes!", escribió el mandatario en Twitter.



Minutos después, el republicano aseguró que los responsables eran los demócratas por no brindar su apoyo en la aprobación de su propuesta migratoria en el Congreso estadounidense, por lo que pidió recordar las próximas elecciones intermedias.



Asimismo, el mandatario afirmó que debido a que Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de impedir que las personas salgan de su país y lleguen ilegalmente a los Estados Unidos, ahora comenzará a reducir, o reducir sustancialmente, la ayuda extranjera que se les da a dichos a dichos países regularmente.