Anuncia Trump reducción de ayuda a Centroamérica

Washington.- El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos empezará a "interrumpir, o reducir sustancialmente", la ayuda a tres países centroamericanos debido a la caravana de migrantes que se dirige a la frontera méxico-estadounidense.



Trump tuiteó que "Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de impedir que la gente saliera de su país y viniera ilegalmente a Estados Unidos".



Los tres países recibieron en total algo más de 500 millones de dólares de Estados Unidos en el año fiscal 2017.



Trump dijo que "he alertado a la Patrulla Fronteriza y el Ejército que esta es una Emergencia Nacional".



Funcionarios de la Casa Blanca no pudieron brindar detalles de inmediato.