Monarcas saudíes llaman a hijo de periodista Kashoggi

Estambul.- El príncipe heredero de la corona saudí, Mohamed bin Salman, llamó por teléfono al hijo de Jamal Kashoggi, dijo el reino el lunes, para expresar condolencias por la muerte del periodista, asesinado en el consulado saudí en Estambul por funcionarios que presuntamente incluyeron a miembros del círculo íntimo de la familia real.



El rey Salman hizo igualmente una llamada de condolencia en momentos en que aumentan las presiones internacionales sobre el reino, incluso después de que admitió el sábado que el columnista de The Washington Post fue asesinado el 2 de octubre en el consulado en circunstancias aún confusas.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo la semana pasada que los detalles de la muerte de Kashoggi “serán revelados en tota su desnudez”.



La explicación de Arabia Saudita de que Kashoggi fue muerto en una pelea y que 18 saudíes habían sido detenidos, ha sido recibida con escepticismo y acusaciones de un encubrimiento para absolver al príncipe Mohamed de responsabilidad.



La versión saudí contrasta con la de los medios turcos y estadounidenses, que citan supuestas pruebas en manos de las autoridades turcas para afirmar que la muerte del periodista fue una brutal y planeada ejecución.



El lunes, funcionarios turcos dijeron que el presidente Erdogan y su contraparte estadunidense Donald Trump hablaron por teléfono para discutir el asesinato de Kashoggi.





Llamadas sospechosas

Resguardan a novia

Los funcionarios dijeron que Erdogan y Trump acordaron en su conversación el domingo que el caso del periodista “debe ser llevado a la luz en todos los aspectos”.Un diario progobierno en Turquía reportó que un miembro del círculo íntimo del príncipe Mohamed hizo cuatro llamadas telefónicas a la oficina real desde el consulado en Estambul el día de la muerte de Kashoggi.El reporte del diario Yeni Safak no citó fuentes.Pero los periódicos progobierno en Turquía han estado publicando información filtrada sobre el asesinato, al parecer con ayuda de las fuerzas de seguridad.El diario dijo que las llamadas fueron al jefe de la oficina del príncipe heredero, además de a un número en Estados Unidos.Las autoridades turcas han puesto bajo protección policial a Hatice Cengiz, la prometida de Khashoggi, informan hoy los medios locales.Las fuerzas de seguridad custodiarán 24 horas al día a Cengiz, de nacionalidad turca y residente en Estambul, donde está realizando su doctorado.Las agencia turca Anadolu explica que la decisión ha sido tomada por la oficina del gobernador de Estambul, pero no aclara los motivos por los que se ha puesto a Cengiz bajo protección policial.Cengiz esperó frente al consulado mientras su prometido hacía los trámites y, al ver que no salía, alertó a las autoridades turcas.Desde entonces la investigación de forenses turcos se ha extendido del consulado a una zona forestal en el noroeste de Estambul y a una provincia colindante.