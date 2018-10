Muere a los 99 años héroe que saboteó fabrica nazi

Copenhague.- Noruega recordó el lunes a Joachim Roenneberg, quien durante la Segunda Guerra Mundial encabezó un equipo de cinco hombres que en un audaz asalto detonó una planta de agua pesada y privó a la Alemania nazi de un ingrediente crucial para la fabricación de armas nucleares.



La primera ministra Erna Solberg dijo Roenneberg, quien murió el domingo a los 99 años, fue "uno de los mejores combatientes de nuestra resistencia", cuyo "valor contribuyó a lo que se ha llamado la campaña de sabotaje más eficaz" en Noruega.



Roenneberg fue reclutado durante la guerra por la unidad de inteligencia y sabotaje británica para destruir partes cruciales de la planta en Telemark, sur de Noruega, en febrero de 1943.



En un documental noruego de 2014 en ocasión de cumplir 95 años, Roenneberg dijo que la audaz operación se desarrolló "como de ensueño", aludiendo al hecho de que no se disparó una sola bala.



El grupo se lanzó en paracaídas sobre montañas cubiertas de nieve donde se les sumaron otros comandos, y esquiaron hasta su destino. Penetraron en la planta de agua pesada _una verdadera fortaleza fuertemente vigilada_ y destruyeron la línea de producción.



El equipo escapó esquiando cientos de kilómetros a través de las montañas, y Roenneberg, vestido con uniforme británico, fue a la vecina Suecia, que era neutral.



La Operación Gunnerside ha sido relatada en libros, documentales, películas y series de TV. Entre las películas se destacó "The Heroes of Telemark", con Kirk Douglas y Richard Harris.