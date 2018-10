Siete recetas de bebidas que te quitarán el frío al instante

1. Chocolate caliente con crema de caramelo

Los lluviosos han llegado y, con ello, el clima frío que para muchos no resulta tan agradable. Es en esta temporada cuando sacamos los abrigos y, también, cuando estamos en busca deque nos ayuden a conservar una cómoda temperatura corporal.Entraemos para tique podrás preparar en la comodidad de tu hogar.El chocolate caliente es nuestra mejor alternativa para. En casa solemos preparar la receta básica de chocolate caliente, por ello, aquí te compartimos cómo puedes preparar untan especial como tú.Ingredientes: 5 tazas de leche de quinoa, 100gr de chocolate oscuro (puede ser en barra o en polvo), 1 taza de crema batida fría, 3 cucharadas de caramelo.Preparación:1. En una cacerola, a fuego bajo, vierte las 5 tazas leche de quinoa y agrega el chocolate. Ayúdate con una cuchara o una palita de madera para disolverlo bien.2. En una manga pastelera vierte la crema batida y agrega el caramelo.3. Sirve tu chocolate caliente en una vaso largo y en la parte superior, con ayuda de la manga, haz espirales sobre tu bebida.Puede que hayas escuchado o visto fotos de la famosa Golden Milk -o leche dorada- y no sepas cómo prepararla. Aquí te compartimos la receta.Ingredientes: 1 taza de leche de almendras, 1 ramita de canela, 1 pedacito de cúrcuma, 1 pieza pequeña de jengibre, 1 cucharada de miel, 1 cucharada de aceite de coco, 1/4 de pimienta negra, canela molida.Preparación:1. Pela la pieza de cúrcuma y córtala en rodajas pequeñas, también el jengibre.2. En una cacerola, a fuego lento, pon a hervir la leche de coco con la canela, el cúrcuma, el jengibre, la miel, el aceite de coco y los granos de pimienta con una taza de agua.3. Una vez que la bebida esté lista, sirve la golden milk en tu taza favorita y con ayuda de un tamiz espolvorea canela en polvo.Para los amantes del matcha también tenemos una receta con otro ingrediente que, seguro, les encanta: el chocolate.Ingredientes: 100gr de chocolate blanco, 1 taza de leche de coco, 2 1/2 cucharadas de matcha, bombones.Preparación:1. En una cacerola, a fuego lento, vierte el chocolate blanco con la leche de coco y mézclalos bien hasta que el chocolate se derrita por completo.2. Calienta una taza de agua y sobre ésta tamiza la matcha. Incorpóralos bien hasta que quede espumosa.3. Mezcla el chocolate con el matcha hasta que quede espumosa. Una vez lista vierte la bebida en una taza.4. Finalmente, agrega a tu bebida un par de bombones.Los ponches son la bebida más representativas de las fiestas de fin de año. Sin embargo, son una buena opción para quitarnos el frío.Ingredientes: 4 bolsas de té negro, 1 limón y 1 naranja partida en rodajas delgadas, 1/4 de taza de azúcar, 12 ramitas de tomillo, frambuesas, 3 cañas.1. En una cacerola vierte 10 tazas de agua y mantenla a fuego lento.2. Agrega las bolsas de té y añade el azúcar.3. Pasados unos 3 minutos agrega las rodajas de limón y naranja, además las ramitas de tomillo. Déjalo reposar por 10 minutos.4. Una vez listo sirve tu bebida en un vaso: para evitar daños en las frambuesas te recomendamos agregarlas hasta este punto.Que mejor opción que un té de jengibre calientito con miel para quitar el frío. Te traemos la opción perfecta para que, desde tu casa, te animes a probar.Ingredientes: 1 jengibre, 1 rama de canela, 1/2 limón, 1 taza de agua, 2 cucharadas de mielPreparación:1. En una cacerola pon a hervir agua y sobre ella ralla la pieza de jengibre. Agrega la rama de canela y déjalo hervir por 10 minutos.2. Posteriormente, agrega el jugo de 1/2 limón.3. Agrega las dos cucharadas de miel a la bebida y mezcla bien.4. Sirve tu bebida y disfruta.Para los amantes del chocolate tenemos otra receta para preparar un delicioso chocolate casero.Ingredientes: Azúcar al gusto, 1/2 taza de cacao, 100gr de chocolate amargo, una cucharadita de vainilla, y 3 tazas de leche, bombones.Preparación:1. En una cacerola pon a hervir la leche y agrega el chocolate con el cacao y mezcla bien. Luego, azúcar al gusto.2. Una vez listo agrega la vainilla y revuelve bien.3. Sirve tu bebida en un vaso y vierte los bombones en la bebida.4. Puedes agregar, para acompañar, un poco de chocolate fundido en la parte superior.Para los amantes del té no podemos dejar de lado el chai: su sabor es delicioso tanto frío como caliente. Pero este último cumple con nuestro propósito de hoy: quitar el frío.Ingredientes: 2 cucharaditas de cardamomo y 2 de semillas de clavo de olor, 1/4 de cucharadita de granos de pimienta negra, canela, 1 pieza de jengibre, 2 naranjas, 6 cucharadas de miel, bolsitas de té negro, miel.Preparación:1. En una cacerola vierte 5 tazas de agua y agrega el cardamomo, el clavo, los granos de pimienta gorda, 5 palitos de canela y mantenla a fuego medio. Déjalos reposar por 15 minutos.2. Después agrega el jengibre en rodajas. También puedes sumar a la receta tiras de la cascara de naranja.3. Agrega la miel y el té negro. Deja reposar por 5 minutos.4. Sirve.