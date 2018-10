Trump critica a México por caravana y declara 'emergencia nacional'

Ciudad de México.- En una serie de tuits, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a las autoridades de México de ser incapaces de detener la caravana de migrantes que se dirige a la frontera con Estados Unidos, y anunció que ha declarado emergencia nacional por la situación.



"Tristemente, parce que la policía y el ejército de México son incapaces de detener la caravana de migrantes que se dirige al sur de la frontera de Estados Unidos”, escribió Trump en Twitter.



"Criminales y gente desconocida de Oriente Medio están mezclados en ella. He alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que esto es una emergencia nacional. Las leyes deben cambiar”, agregó.



Las acusaciones de Trump ocurren mientras alrededor de 6 mil centroamericanos avanzan rumbo a Estados Unidos desde territorio mexicano.



Dividida en dos contingentes, la caravana arribó en las últimas horas a la ciudad de Tapachula, Chiapas, a la vez que otras 3 mil personas permanecen en la frontera con Guatemala, en espera de poder ingresar de manera legal a México.



Pese a que los 6 mil migrantes que ya entraron lo hicieron sin papeles, la Policía Federal no los detuvo y los escoltó.



El presidente de Estados Unidos anunció además que ha decidido cortar la ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador debido a que no cumplieron con las exigencias de detener al contingente de migrantes.



"Guatemala, Honduras y El Salvador fueron incapaces de hacer el trabajo de detener a la gente que abandona su país y que llega ilegalmente a Estados Unidos. Ahora comenzaremos a cortar, o a reducir substancialmente, la ayuda masiva que se les ha dado rutinariamente”, declaró.



Trump también aprovechó la coyuntura para culpar a los demócratas de la crisis migratoria, y llamó a votar en su contra en las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre.



"Cada vez que ves una caravana, o gente entrando o intentado entrar ilegalmente a nuestro país, piensa sobre ello y culpa a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes migratorias. Recuerden las elecciones legislativas. Es tan injusto para esos que llegan ilegalmente”, agregó el mandatario norteamericano en Twitter.