Comienza nuevo juicio contra 'migra' que mató a menor mexicano

Tucson.- Fiscales federales en Estados Unidos van a enjuiciar de nuevo a un agente de la Patrulla Fronteriza que mató a tiros un adolescente mexicano de 16 años a través de la frontera pero que fue absuelto de asesinato en un juicio este año.



El segundo juicio contra Lonnie Swartz comienza el martes por la mañana, seis meses de su absolución y cinco años después de mató a tiros a José Antonio Elena Rodríguez a través de la cerca fronteriza que separa Arizona y México.



Esta vez, Swartz enfrenta cargos de homicidio voluntario e involuntario. En abril, el jurado no consiguió veredicto sobre esos cargos y lo absolvió del de asesinato.



La Oficina del Fiscal Federal ha declinado comentar sobre la nueva causa y por qué decidió el presentar de nuevo los cargos.



Es extremamente raro que un agente de la Patrulla Fronteriza sea acusado penalmente en un caso de uso de fuerza, pero la agencia estaba bajo intenso escrutinio sobre incidentes de violencia en el momento en que Swartz fue imputado en el 2015, incluyendo varios relacionados con lanzadores de piedras.



Aún así, pasaron tres años antes de que Swartz fuera llevado a juicio.



Mientras tanto, una demanda presentada por la Asociación Americana de Derechos Civiles (ACLU) a nombre de la madre de Elena Rodríguez ha estado avanzando por las cortes, pero muy probablemente terminará en la Corte Suprema antes de una decisión final. Eso se debe a que los abogados de Swartz argumentan que la Constitución estadounidense no es aplicable en el caso de Elena Rodríguez, un ciudadano mexicano que estaba en suelo mexicano cuando Swartz lo mató. La Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito falló recientemente que Swartz puede ser considerado responsable.



Swartz, que ha estado viviendo en Nevada desde el incidente, enfrenta ahora otro juicio de dos semanas.



Los fiscales en el juicio previo se centraron en lo que dijeron era la frustración de Swartz con los lanzadores de piedras. EL fiscal federal Wallace Heath Kleindienst dij en sus alegatos finales que Swartz estaba "hastiado de ser apedreado", tras ser blanco de al menos otros seis ataques.



El abogado defensor Sean Chapman dijo que no existía ninguna evidencia de que Swartz estuviese furioso o hastiado. Chapman dijo que Swartz disparó porque estaba tratando de protegerse y proteger a otros agentes durante una operación antidrogas.